Conoscere una seconda lingua può salvarti la vita

effettuati di recente hanno riscontrato che imparare una seconda lingua, diversa dalla propria lingua madre, produce cambiamenti positivi nel cervello umano. Tra i miglioramenti derivanti dalla conoscenza di una seconda lingua sono stati riscontrati un aumento dei neuroni e una maggiore potenzialità a livello cerebrale.a prevenire le malattie degenerative, le persone che parlano una seconda lingua sono più abili nel prendere decisioni. Un altro beneficio, derivante dall'apprendimento di una qualsiasi altra lingua, è l'aumento della creatività, giacché il fatto di pensare a quali parole usare in una lingua diversa da quella natia, ci consente di cambiare prospettiva e sperimentare nuove strategie, soprattutto in caso di emergenza, come è successo alla mamma del piccolo topo, protagonista di questa breve storiella.un piccolo topo e la sua mamma che vivevano in una buca nel muro di una casa accogliente dove potevano trovare abbondante cibo da mangiare. Poiché la casa era abitata da una vecchia signora che aveva una vista scarsa e poco udito, i due topini potevano girovagare per tutte le stanze senza essere notati.mamma topo decise di portare il suo figlioletto all'aperto, pur sapendo che il mondo là fuori era pieno di rischi. Mentre i due topi camminavano per le strade del loro quartiere, improvvisamente comparve davanti a loro un enorme gatto. Il grosso felino già si leccava i baffi al pensiero di divorarli entrambi." Invocò il piccolo topo aggrappandosi alla coda della madre. Mamma topo si fermò e fissò il micione negli occhi. Non aveva paura di quel grosso gatto affamato perché sapeva come affrontarlo.un respiro profondo, e poi: "" Mamma topo abbaiò imitando la voce di un grosso cane. Il gatto rimase confuso e scappò via il più velocemente possibile." Esclamò esultante il piccolo topo. Sorridendo, la madre rispose: "".