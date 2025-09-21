Riassunto di Alì Babà e i quaranta ladroni.

Alì Babà e i quaranta ladroni

Anonimo

" fa parte della grande raccolta di favole orientali, dal titolo "", compilate nel corso dei secoli, e di cui non si conoscono gli autori. Il libro riunisce racconti meravigliosi, favole, narrazioni piratesche, letteratura di viaggio, romanzi polizieschi, racconti educativi, ecc. Le mille e una notte è considerato come uno dei testi più belli della letteratura a livello mondiale.liberamente tratto dal racconto di Alì Babà e i quaranta ladroni:, in Persia, viveva un uomo molto povero che per vivere tagliava legna da ardere per poi rivenderla al mercato. Il suo nome era. Suo fratello,), era avido e ambizioso, e aveva sposato una giovane donna molto ricca. I due avevano persino una serva di nome, mente Alì Babà era sulla cima di un albero in cerca di legna da tagliare, improvvisamente, vide un gruppo di uomini a cavallo che si avvicinavano lasciandosi dietro una nuvola di polvere e sabbia. Passarono proprio sotto l'albero, e lui li contò, erano quaranta.si fermarono davanti a una grande roccia, ognuno aveva con sé una borsa piena d'oro. A un certo punto, uno di loro, forse il capo, rivolto all'enorme masso di pietra, disse a gran voce: "e i cavalieri entrarono uno per volta nella grotta retrostante, per poi uscirne subito dopo con la borsa vuota. Quello di prima, si girò e disse: "" E l'enorme masso si mosse ancora una volta, chiudendo l'ingresso della misteriosa grotta.aspettò che i briganti se ne fossero andati, poi, scese dall'albero e si pose davanti alla roccia, quindi, pronunciò le parole magiche: ", il macigno che chiudeva la grotta si girò su sé stesso, consentendo ad Alì di entrare nel covo dei ladroni. La grotta era illuminata dalla luce che entrava dai buchi nella volta. Un po' titubante, il boscaiolo decise di esplorare la caverna. All'interno trovò ricche merci, tessuti di seta, oro, argento, gioielli, monete e pietre preziose ammucchiate qua e là., Alì Babà si rese conto che tutta quella ricchezza era frutto di furti e saccheggi, questo lo indusse a prendere solo le monete d'oro, lasciando sul posto i gioielli e altre merci preziose, mettendosi così a posto con la coscienza. Riempì un grosso sacco con il peso che, secondo i suoi calcoli, il suo mulo potesse trasportare e se ne andò. Uscito dalla grotta, disse le parole magiche: ""; la porta si chiuse dietro di sé., Alì Babà raccontò tutto alla moglie. In un primo momento lei non gli credette, pensando che il marito si fosse alleato con i briganti. Poi si convinse che tutto quell'oro non era stato rubato dal marito, ma che il destino lo aveva messo sul suo cammino., la moglie di Alì chiese al cognato, di nome Cassim, di prestarle la bilancia. In cambio lei gli raccontò tutta la vicenda. Non appena Cassim seppe come aveva fatto suo fratello a procurarsi il denaro, si recò alla grotta con molti sacchi vuoti e pronunciò la frase magica: "entrò nella grotta e riempì d'oro e gioielli tutti i sacchi che aveva portato, ma quando provò ad uscire, sentì il frastuono degli zoccoli di cavalli. Erano i quaranta ladroni che tornavano dalle loro scorribande. Ben presto i briganti scoprirono che c'era qualcuno nella grotta. Cassim fu fatto prigioniero. Dopo averlo legato e imbavagliato, i ladri se ne andarono., Alì Babà andò in cerca di Cassim. Una volta arrivato davanti alla grotta, l'aprì, dicendo "". Liberò il fratello e insieme tornarono a casa. Quando i briganti tornarono nel covo e non trovarono il prigioniero, seguirono le orme dei fuggitivi e arrivarono alla casa di Alì Babà.bussò alla porta di casa di Alì Babà, fingendosi venditore d'olio. Su un carro aveva sistemato trentanove giare, ognuna delle quali conteneva un ladrone nascosto al suo interno. All'oscuro dei piani del brigante, Alì Babà lo fece entrare in casa sua., la furba Margiana, serva del fratello di Alì Babà, guardò nelle giare per verificare se quell'olio era davvero di buona qualità. Ma quando si chinò sul primo orcio con il suo mestolo, vide il ladro. Prontamente lo colpì in testa con il mestolo e lo fece addormentare all'istante. E così fece con tutti quanti gli altri trentotto furfanti., i gendarmi presero in consegna i quaranta ladroni e li chiusero in prigione per il resto della loro vita. Alì Babà visse ricco, felice e contento assieme alla sua famiglia.