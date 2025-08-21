IA: come funziona e quali sono le sue potenzialità e i rischi

L'IA fa i compiti di matematica al posto tuo. Può rispondere alle varie domande dei colloqui di lavoro. Può persino sostituire il tuo terapeuta.
La tecnologia si sta evolvendo a una velocità senza precedenti, con diverse piattaforme digitali che competono tra loro presentando sistemi operativi nuovi e sempre più avanzati. Tra questi c'è l'intelligenza artificiale, il cui acronimo è "IA", in grado di fare tutto (o quasi) ciò che sa fare l'essere umano.
Attualmente, l'intelligenza artificiale sta svolgendo un ruolo sempre più importante all'interno delle infrastrutture pubbliche e private. Questa tecnologia conferisce alle macchine capacità simili a quelle umane, come il ragionamento, la risoluzione dei problemi e l'apprendimento. Pertanto, le macchine possono svolgere i compiti più disparati, tra cui la gestione amministrativa aziendale e il servizio clienti, inoltre, si sta affermando sempre di più in settori come la sanità e la finanza.
Che cos'è l'intelligenza artificiale?
L'intelligenza artificiale è un ramo dell'informatica che si occupa di creare sistemi in grado di svolgere mansioni che normalmente richiedono l'intelligenza umana. Ciò include compiti come il ragionamento, l'apprendimento, il riconoscimento di schemi e progetti, nonché il processo decisionale e la comprensione del linguaggio. In altre parole, l'IA è in grado di replicare le funzioni cognitive dell'uomo al fine di risolvere problemi e imparare dalle esperienze maturate.
Come funziona l'IA?
L'intelligenza artificiale svolge le sue funzioni attraverso algoritmi e modelli matematici, ispirandosi in modo particolare al funzionamento del cervello umano, i più importanti di questi includono:
- Apprendimento supervisionato: La tecnologia di apprendimento supervisionato (Supervised Learning - SL), è in grado di elaborare grandi quantità di dati e di consentire a "macchine intelligenti" di apprendere nuovi comportamenti per raggiungere risultati. Questo modello di intelligenza artificiale consente alle organizzazioni di risolvere diversi problemi specifici in tempo reale. Ad esempio, classificare i file, comprendere e rilevare i fattori che possono portare a frodi, quantificare il numero di persone in un'immagine, creare raccomandazioni sulle piattaforme di contenuti o filtrare lo spam.
- Apprendimento non supervisionato: La tecnologia di apprendimento non supervisionato (Unsupervised learning - UL), è un tipo di apprendimento automatico in cui un algoritmo apprende modelli e relazioni nei dati non etichettati senza ricevere una risposta predefinita. A differenza dell'apprendimento supervisionato, all'algoritmo non vengono forniti esempi di output corretti per guidare il suo apprendimento, ma si concentra per lo più sull'esplorazione dei dati per scoprire strutture, modelli e relazioni nascosti.
- Apprendimento per rinforzo: La tecnologia di apprendimento per rinforzo (Reinforcement Learning - RL), è un tipo di apprendimento automatico in cui l'IA impara a prendere decisioni in un determinato ambiente privo di dati con risposte corrette, ricevendo feedback sotto forma di ricompense o penalità per il suo operato, che lo aiutano a capire quali azioni saranno migliori in futuro.
- Reti neurali profonde: Le reti neurali profonde (Deep Learning - DL), sono un complesso di reti di apprendimento automatico ispirate alla struttura e al funzionamento del cervello umano. L'IA utilizza più livelli di neuroni artificiali per elaborare dati e apprendere modelli complessi. Queste reti sono in grado di estrarre caratteristiche sempre più astratte dai dati man mano che questi avanzano attraverso i livelli, consentendo loro di svolgere attività complesse come il riconoscimento delle immagini, la traduzione automatica e l'elaborazione del linguaggio.
Concludendo, l'intelligenza artificiale ha un enorme potenziale per migliorare la nostra esistenza, dall'ottimizzazione dell'efficienza economica all'offerta di nuove soluzioni in medicina e istruzione. Tuttavia, come ogni tecnologia possente, l'IA può presentare dei rischi soprattutto per quanto riguardano i principi morali e la collettività, per cui deve essere gestita con molta cautela.