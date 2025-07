Le capacità di un monaco Zen

c'era un maestro Zen di nomeche viveva da solo in una caverna. A volte, gridando nel vuoto, chiedeva: "" Poi, sempre a voce alta, egli stesso rispondeva: "". Era un ritornello che il monaco ripeteva spesso durante il giorno e a volte anche di notte, destando la curiosità dei suoi discepoli, che non riuscivano a capire perché il loro maestro si comportasse in quel modo così strano., uno dei suoi discepoli si fece coraggio e gli chiese: ": "".e i discepoli osservarono che il loro maestro aveva smesso di pronunciare il suo nome e di rispondersi. Si fece avanti lo stesso discepolo di allora, e gli domandò: "" Bokuju rispose: "".che Bokuju stava camminando lungo il sentiero di un villaggio, quando, improvvisamente, un uomo si avvicinò e lo colpì con un bastone.cadde a terra e con lui cadde anche il bastone che lo aveva colpito. Il monaco si rialzò e lo raccolse.che lo aveva colpito cominciò a scappare. Bokuju lo vide e, con il bastone in mano, cominciò a corrergli dietro, gridando: "corsero per un bel po', ma alla fine il monaco riuscì a restituirgli il bastone. Ovviamente, tutte quelle grida e il trambusto, aveva attirato molta gente che si era radunata per vedere cosa fosse successo.la folla fu messa a conoscenza dell'accaduto, una persona si avvicinò a Bokuju e gli chiese ": ": ": "".. Qualunque cosa accada, egli lo accetta nella sua totalità. Questa accettazione gli dona la libertà e la capacità di vedere ciò che nessun altro è in grado di vedere.