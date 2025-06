Perché l'ippopotamo non mangia pesce

sono dei grandi mammiferi semiacquatici originari dell'Africa. Il loro nome scientifico è "". Di sicuro, sono tra i più grandi animali sulla terra, arrivando a pesare, in alcuni casi, oltre i 3.000 kg. I loro denti e il loro sistema digestivo si sono evoluti per ottenere il massimo dei nutrienti attraverso l'erba, che è l'alimento principale della loro dieta. Per mantenere il proprio peso, un ippopotamo consuma in media 40 chili di foraggio al giorno, trascorrendo la maggior parte del tempo in acqua, in relativa quiete, per rinfrescarsi e digerire il cibo., quando il mondo era agli albori, per tutte le creature viventi c'era un posto sulla terra dove potevano vivere libere e mangiare a sazietà. Tra queste c'era l'ippopotamo, che era libero di vagare nelle foreste e nelle pianure. C'era abbondanza di cibo per tutti gli animali, e l'avido ippopotamo ne approfittò. Ma più la sua pancia diventava grande, più soffriva sotto il sole africano., in una giornata di caldo torrido, l'ippopotamo scese lungo il fiume per dissetarsi. Mentre osservava i pesci che nuotavano felici nelle fresche acque, disse tra sé: "" Poi, alzando lo sguardo verso il cielo, gridò: "".osservò l'enorme bocca dell'ippopotamo, i suoi lunghi denti e, udendo il gorgoglio che proveniva dalla sua pancia vuota, rispose: ""., l'ippopotamo cominciò a piangere e a lamentarsi, supplicando il padre degli dei di cambiare idea. Pregò e pregò ancora, finché la sua voce non divenne roca. Il grande Zeus guardò giù verso le pianure che ardevano sotto i cocenti raggi del sole tropicale. Alla fine, il suo cuore si intenerì.", propose Zeus.", disse l'ippopotamo con tono solenne: "", disse Zeus e l'ippopotamo raggiunse la riva del fiume e si tuffò nelle fresche acque grugnendo di gioia.che da allora, gli ippopotami spargono il loro letame sulla riva del fiume in modo che Zeus possa controllare che non contiene lische di pesci.