Il tesoro nascosto in giardino

viveva un vecchio contadino che aveva tre figli. Tutti e tre erano molto pigri e non avevano alcuna voglia di lavorare. Essi speravano che un giorno la fortuna li avrebbe favoriti. Il padre era preoccupato sul futuro dei suoi figli., il contadino si ammalò in modo grave. Poiché la sua salute peggiorava di giorno in giorno, decise di parlare ai suoi figli del loro futuro. Ma quelli nemmeno lo ascoltarono.a far capire ai suoi figli l'importanza del lavoro, il vecchio mise in atto una sua idea. Chiamò i tre figli e li fece sedere vicino al suo letto. Disse loro che tempo addietro aveva nascosto nel giardino una cassa piena di monete d'oro, gioielli e pietre preziose e che era suo desiderio affinché i figli dividessero quel tesoro in tre parti uguali., i ragazzi furono molto felici e gli chiesero dove avesse sotterrato il baule. Il vecchio sostenne di non ricordare esattamente il luogo in cui aveva nascosto il tesoro. Tuttavia, ribadì che il forziere si trovava sicuramente nella sua terra., il vecchio passò a miglior vita. I figli decisero che era giunto il momento di scavare la terra per trovare la cassa piena d'oro e dividersi il contenuto.lavorarono duramente e scavarono la terra ma non riuscirono a trovare alcun forziere. Alla fine, decisero di scavare più in profondità. Essi credevano che il tesoro fosse sepolto più a fondo, per cui scavarono ancora, ma non trovarono altro che acqua.si trovò a passare di là e, notando l'acqua che sgorgava dalla terra, consigliò ai tre ragazzi di seminare semi di ortaggi, verdure, piante da frutto e fiori. I tre fratelli seguirono il consiglio di quello strano viandante., giacché la loro terra era molto fertile e avevano acqua in abbondanza, nel giro di poco tempo i neo-contadini ebbero un giardino assai fruttifero. Infine, vendettero i loro frutti e le verdure a un buon prezzo e guadagnarono molti soldi.avevano capito che ciò che il loro padre chiamava "", altro non era che il duro lavoro. E proprio come voleva il vecchio contadino, i tre figli avevano superato la loro pigrizia.I tre fratelli lavorarono sodo, guadagnarono molti soldi e vissero felici.