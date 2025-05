L'usignolo e la rosa

fa parte di un libro dal titolo "", scritto dae pubblicato nel 1888. Tra le pagine di questo libro si possono leggere diversi racconti più o meno brevi. Nel caso di "", è una narrazione toccante che contiene una profonda riflessione sull'amore, sul sacrificio e sulla superficialità umana.Appollaiato sui rami di una quercia, un usignolo sente uno studente lamentarsi che la sua fidanzata, figlia del professore, non accetta di andare con lui a una festa di ballo se non le porta una rosa rossa. Tuttavia, rose di quel colore non crescono nel suo giardino, motivo per cui è alla disperata ricerca di una rosa rossa. In quel momento, l'usignolo vede nel giovane un esempio di quanto sia travolgente e potente il sentimento dell'amore. Impressionato dall'apparente spessore delle emozioni dello studente, decide di aiutarlo a conquistare l'affetto della ragazza.vola da un cespuglio di rose all'altro. Trova tantissime rose di colori diversi, bianche, rosa, gialle, arancioni, viola, ma di rose rosse non c'è traccia. Infine, uno dei cespugli di rose gli dice che c'è un modo per ottenere il fiore che sta cercando. L'usignolo deve cantare tutta la notte mentre una spina gli trafigge il cuore. In questo modo il suo sangue alimenterà il cespuglio di rose e farà colorare di rosso i suoi fiori.che l'amore valga più della propria vita, l'usignolo accetta di sacrificarsi per il giovane. Quella notte stessa mantiene la sua promessa, cantando con tale passione che il suo sangue tinge di rosso intenso i petali delle rose. Il giorno successivo, lo studente trova il cespuglio di rose rosse e, ignaro del sacrificio compiuto dall'usignolo, ne raccoglie una per portarla alla sua amata.la ragazza lo respinge nuovamente con superbia, dicendogli che una rosa non è abbastanza per lei, poiché un altro corteggiatore le ha offerto dei gioielli che per lei valgano molto di più di un semplice fiore rosso. Arrabbiato, lo studente getta via la rosa rossa e se ne va. Tornato a casa, apre un libro e come se nulla fosse torna ai suoi studi.La cosa triste è che l'usignolo ha sacrificato la sua vita, mentre e il protagonista di questo racconto non ha mostrato nemmeno un briciolo di gratitudine. Questo ci fa capire che la vera bellezza è spesso fraintesa e non apprezzata da coloro che vivono intrappolati nel frivolo e nella materia.