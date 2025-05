La saggezza della natura - Anonimo

Saggezza della natura

Anonimo

, stanco per aver lavorato la terra tutto il giorno, si sedette sotto un grosso albero di noce. All'ombra rinfrescante di quella pianta, siccome in quel giorno d'estate il Sole era più cocente che mai, egli guardava con gratitudine la bontà con cui la generosa terra aveva ricompensato la sua faticosa attività agricola.i frutti della sua scrupolosa coltivazione, l'uomo contemplava, non senza un pizzico di fierezza e di orgoglio, le sue enormi angurie e i suoi meloni saporiti. A un certo punto, proprio mentre osservava le sue cucurbitacee, il contadino si chiese come mai la natura aveva disposto che le noci crescessero in un posto così alto, mentre le angurie e i meloni si sviluppano a contatto con il suolo." Pensò tra sé l'agricoltore.una noce cadde dall'albero e lo colpì forte sulla testa. "" Gridò l'uomo: ": "", diceva il dotto e saggio fisico tedesco, e aveva ragione da vendere!