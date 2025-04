Il coraggio di una madre

Anonimo

abbiamo imparato qualcosa attraverso la morale senza tempo che le favole contengono. Anche se nei millenni il mondo è cambiato, le favole sono sempre le stesse, e le lezioni che si possono apprendere da esse sono tuttora attuali. Questa storia di mamma anatra ci mostra quanto una madre ami i propri figli, al punto da rischiare la sua vita per loro., mamma anatra e i suoi piccoli anatroccoli si diressero verso il lago. Gli anatroccoli erano molto felici di seguire la madre. Tutti insieme camminavano ondeggiando come solitamente fanno le papere, quando, all'improvviso, mamma anatra vide una volpe in lontananza. Si spaventò e gridò: "affrettarono il loro passo. Intanto, mamma anatra si chiedeva cosa fare. Un'idea le balenò per la testa, quindi, cominciò a camminare a destra e a manca trascinando un'ala sul terreno.la volpe la vide, si rallegrò, dicendo a sé stesso: "" Fiduciosa e ottimista, la predatrice corse verso l'anatra., mamma anatra cominciò a correre, conducendo la volpe lontano dal lago. La volpe la seguì. A un certo punto, mamma anatra guardò in direzione dei suoi anatroccoli e vide che avevano raggiunto il lago. Ora la volpe non avrebbe più potuto fare del male ai suoi piccoli. Si fermò e fece un respiro profondo di sollievo., la volpe pensò che fosse stanca e accelerò il passo, ma l'anatra aprì rapidamente le ali e si sollevò in aria, atterrando in mezzo al lago. I suoi anatroccoli nuotarono felici verso di lei.fissò incredula mamma anatra e i suoi anatroccoli. Mamma anatra l'aveva ingannata con astuzia. Ora la predatrice non poteva più raggiungere i suoi pargoletti, che ormai erano in salvo, in mezzo al lago.