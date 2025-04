Breve riassunto di Robin Hood - Alexandre Dumas

Robin Hood, il principe dei ladri

Alexandre Dumas

, era figlio di un generale amico di Napoleone. Riconosciuto come uno dei grandi maestri della letteratura francese, Dumas diventò uno degli autori più letti del XIX secolo. Oltre al leggendario), descrisse le gesta di altri personaggi che presto fecero il giro del mondo, tra cui Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, i 4 protagonisti de "", ed Edmond Dantès, personaggio principale de "". Sono romanzi che hanno accompagnato intere generazioni, ispirando numerosi adattamenti nel cinema e nel teatro.Robin Hood è l'eroe sassone che scopre le sue nobili origini dopo che i suoi genitori adottivi sono morti per mano dello sceriffo di Nottingham, il perfido barone Fitz Alwine. Ingiustamente privato dei suoi diritti e delle sue terre, Robin si rifugia nella foresta di Sherwood, che è il luogo dove si svolge la vicenda di questo misterioso "" che ruba ai ricchi per donare ai poveri., liberamente tratto dal celebre libro di Alexandre Dumas ()., ma lui ancora non lo sa. Da piccolo è stato affidato a una coppia di poveri e onesti addetti alla sorveglianza dei boschi, e con loro è cresciuto, scorrazzando liberamente nella, assieme a una banda di fuorilegge, sfidando con arco e frecce il corrotto principe Giovanni senza terra, fratello del re Riccardo Cuor di Leone, momentaneamente assente perché impegnato nelle "" in Terra Santa., Robin si distingue per la sua abilità come arciere, diventando il grande difensore dei poveri e degli oppressi. Nelle sue scorribande, tese a contrastare le malefatte dello sceriffo di Nottingham, è sempre accompagnato dai suoi fedelissimi amici, Little John, frate Tuck e Will Scarlett, oltre che dalla bellissima Lady Marian. Il loro obiettivo primario è aiutare i contadini e gli abitanti dei villaggi che soffrono gli abusi da parte di governanti corrotti.si distingue come un uomo giusto e generoso, che si preoccupa del benessere della sua comunità. Nel corso delle pagine del libro, Robin Hood si troverà ad affrontare numerose sfide e pericoli, ma riuscirà sempre a mantenere viva la speranza nei momenti difficili. La sua sete di giustizia ispira gli altri a unirsi alla sua causa, diventando un simbolo di resistenza contro l'ingiustizia e l'oppressione, sostenendo gli ideali di libertà e uguaglianza.si fa cruenta quando il principe Giovanni, anch'egli innamorato di Lady Marian, la perseguita con insistenza e fa incendiare il castello di suo padre. È qui che Robin Hood e i suoi uomini affrontano la sfida più significativa, poiché il tiranno aveva deciso di adottare misure più drastiche per catturare l'inafferrabile fuorilegge., Robin Hood e i suoi uomini non solo ostacolano i piani dello Sceriffo di Nottingham, ma smascherano anche le malefatte del corrotto e tiranno principe Giovanni. Infine, il ritorno di re Riccardo dalle Crociate favorisce ulteriormente il cambiamento. La giustizia e la pace ritornano nel regno. Robin Hood riceve gli elogi dal re per aver combattuto coraggiosamente e per aver riportato l'equità e la giustizia.Robin riceve dal re il ripristino del suo titolo, sceglie di rimanere nella foresta di Sherwood, con la sua amata Marian, e con i suoi amici e compagni di tante avventure.