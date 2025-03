Il paese che non aveva arance

un uomo che cercava lavoro. Mentre stava valutando quale attività avrebbe intrapreso per sostenere la sua famiglia, incontrò un vecchio amico che aveva viaggiato molto. L'amico raccontò all'uomo grandi storie dei suoi viaggi, e poi gli parlò di un paese in cui non c'erano arance., non aveva mai sentito parlare di una cosa del genere. ", l'uomo comprò un grosso quantitativo di arance, le caricò sul suo carretto e partì per quella strana terra senza arance. Alla fine, dopo giorni di cammino, arrivò nel paese senza arance. Si diresse al palazzo reale, dove le guardie rimasero così affascinate da quello strano carico che gli permisero di incontrare il re.", annunciò con orgoglio l'uomo: "."l'imperatore fu un po' restio nel lasciare che l'uomo portasse in cucina quello strano carico, ma poi gli permise di preparare delle prelibatezze utilizzando le arance.usò tutte le sue abilità culinarie per preparare il banchetto usando le arance, tra cui, plumcake all'arancia, carpaccio di salmone all'arancia, cream caramel con arancia e latte di mandorla, scorze di arancia al cioccolato, marmellata di arance e tanto altro., i nobili e gli alti funzionari del paese furono invitati a cena quella sera. Dopo l'assaggio iniziale, il banchetto ebbe inizio e tutti mangiarono quelle leccornie. Alla fine, tutti elogiarono l'odore e il sapore del cibo.ringraziò calorosamente l'uomo. Chiese di avere l'intera partita di arance e gli pagò il loro peso in oro., l'uomo incontrò un commerciante a cui raccontò la sua storia. Per ore, quella sera, l'uomo menzionò lo splendore e la magnificenza che aveva visto in quella terra lontana, dove l'oro vale meno delle arance. Rivelò al commerciante di essersi accorto che in quel paese non c'erano i mandarini. Il commerciante rimase sbalordito e pensò di poter replicare il successo dell'uomo introducendo i mandarini nel paese. "", pensò.fece riempire enormi sacchi di mandarini e intraprese il viaggio verso il paese senza mandarini. Arrivato sul posto, le guardie reali lo portarono davanti al re.gli chiese di preparare un banchetto con i mandarini. Il commerciante preparò diversi manicaretti gustosi utilizzando come ingrediente i mandarini. Come si aspettava, i mandarini ricevettero persino più elogi delle arance. Il re discusse a lungo con i suoi ministri sulla ricompensa per il loro ospite che li aveva fatti conoscere i mandarini. Tutti convennero che l'oro non era sufficiente per ripagare un cibo così delizioso. Decisero di ricompensarlo con la cosa più preziosa che avevano da offrire. Cosa può essere più prezioso dell'oro? Le arance!il commerciante tornò a casa con i sacchi pieni di arance.