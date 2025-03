I migliori proverbi da tutto il mondo

Un proverbio è una frase breve, arguta e istruttiva, il più delle volte priva di autore, che appartiene alla saggezza popolare, generalmente trasmessa a voce di generazione in generazione. Fin dall'antichità, ogni popolo ha raccolto numerosi proverbi, nei quali emerge la propria saggezza e il proprio modo di vedere la vita. Tuttavia, è abbastanza comune trovare lo stesso proverbio contemporaneamente in lingue diverse e addirittura in popoli geograficamente lontani, ovviamente, con lievi adattamenti locali.dovessimo fare un elenco di tutti i proverbi mai esistiti, non finiremmo più. Ecco perché ho scelto questi 71 proverbi provenienti da tutto il mondo, le cui riflessioni non lasceranno indifferente nessuno.Anche il leone, re della giungla, si protegge dalle mosche.Anche la mucca nera fa il latte bianco.Anche le scimmie cadono dagli alberi.Attenti al cane che non abbaia e all'acqua ferma.Chi corre dietro al denaro, fugge dalla pace.Chi dice la verità sarà espulso da nove villaggi.Chi ha salute ha speranza, e chi ha speranza è padrone di ogni cosa.Chi non capisce uno sguardo non capirà una lunga spiegazione.Chi non sa ballare dice che il terreno è sassoso.Chi semina il suo grano, mangi i suoi germogli.Chi suona il tamburo affinché il pazzo balli non è migliore del pazzo stesso.Chi vuole amici senza difetti, non ne avrà nessuno.Chiedi a tua moglie e fai l'opposto di ciò che ti consiglia.Colui che sposta una montagna inizia trasportando piccole pietre.Dall'albero del silenzio pende il frutto della sicurezza.Dopo ogni volta che ha piovuto, ha smesso.Dove l'acqua regna, la terra deve obbedire.È il legno contorto che dimostra chi è lo scultore migliore.Fai una buona azione e poi gettala a mare.Gli ospiti sono come i pesci, dopo tre giorni puzzano.Gli uccelli cantano non perché hanno delle risposte, ma perché hanno delle canzoni.I fiumi profondi scorrono silenziosi, i ruscelli sono rumorosi.I tesori che non vengono spesi servono a poco.Il cuore che ama è sempre giovane.Il giovane uccello non canta finché non sente quelli più anziani.Il miglior cuscino è la coscienza pulita.Il nopal () lo notano solo quando ha i tunas ().La brocca finisce così spesso nel pozzo che alla fine si rompe.La pazienza è un albero dalle radici amare, ma dai frutti dolcissimi.La prima volta che mi ingannerai, sarà colpa tua, la seconda volta sarà colpa mia.La rabbia e la follia sono fratelli.La saggezza non si trasmette, si apprende.L'acqua che non vuoi bere, lasciala scorrere.L'acqua pura è la prima e più importante medicina al mondo.L'assenza è per l'amore ciò che l'aria è per il fuoco.Le cose non valgono il tempo che durano, ma le tracce che lasciano.Le lacrime versate sono amare, ma ancora più amare sono quelle che non vengono versate.L'uomo non può saltare fuori dalla propria ombra.Mentre cammini sulla strada della vita, vedrai un grande abisso. Salta. Salta. Non è così profondo come pensi.Non avvicinarti mai a una capra frontalmente, a un cavallo da dietro o a un pazzo da qualsiasi lato.Non cercare di raddrizzare l'ombra di un bastone storto.Non dare il tuo giudizio finché non hai attraccato la nave in porto.Non esiste male che duri cento anni.Non mangiare tutto quello che puoi, non spendere tutto quello che hai, non credere a tutto quello che senti.Non parlare troppo se non vuoi commettere errori.Non seguire una persona che sta scappando.Non servono gli occhiali per vedere gli errori degli altri.Pensa ciò che vuoi, ma non dimenticare che devi convivere ogni giorno con i tuoi pensieri.Per crescere un bambino ci vuole un villaggio.Per rafforzare il cuore, non c'è esercizio migliore che chinarsi per sollevare chi è caduto.Prima di cambiare il mondo, fai tre giri intorno casa tua.Quando il pastore torna a casa in pace, il latte è dolce.Quando le radici di un albero cominciano a marcire, la morte si diffonde ai rami.Quando sei nato, hai pianto e il mondo ha gioito. Vivi la tua vita in modo che quando morirai, il mondo pianga e tu gioisca.Se apprezzi gli altri, anche gli altri apprezzeranno te.Se calunni lungo il ruscello, le rane lo sentiranno.Se non hai pazienza, non puoi fare la birra.Se non viaggi non conoscerai il valore degli uomini.Se qualcuno ti morde, ricorda che anche tu hai i denti.Se sollevi un'estremità del bastone, sollevi anche l'altra.Siamo tutti fatti della stessa argilla, ma non dello stesso stampo.Sii amico di te stesso e sarai amico degli altri.Solo l'amore ci dà il sapore dell'eternità.Tempo e pazienza fanno sì che la foglia di gelso si trasformi in seta.Un nemico intelligente è meglio di un amico stupido.Un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo.Una mano sola non può applaudire.Una mosca può disturbare un leone più di quanto il leone possa disturbare la mosca.Una parola gentile può riscaldare tre mesi invernali.Una rana in uno stagno non sa che esiste il mare.Veloce significa lento, ma senza pause.