La forma delle unghie rivela chi sei

a cui prestiamo attenzione quando incontriamo qualcuno, è la cura della persona in generale, senza trascurare una parte del corpo che può dire molto sulla sua personalità, cioè, le unghie. È chiaro che se sono trascurate e sporche, possono avere un impatto così negativo da condizionare la nostra opinione nei suoi confronti. Viceversa, se notiamo una buona manicure o comunque delle unghie ben curate, è probabile che ci fideremo senza indugio. Insomma, che ci piaccia o no, la prima impressione è sempre quella che conta.L'unghia è un'appendice cutanea della persona. A seconda di come curiamo le nostre unghie, manifestiamo il nostro status sociale. Pertanto, è importante mantenerle sempre ben pulite e idratate. Questo, ovviamente, vale sia per gli uomini che delle donne.Negli uomini crescono più velocemente che nelle donne. Solo durante la gravidanza le unghie delle donne crescono più velocemente di quelle degli uomini. Anche tra le diverse dita delle mani e dei piedi c'è una differenza nella crescita delle unghie. Ci vogliono circa sei mesi affinché le unghie della mano crescano dalla radice fino al bordo più esterno ().Occorrono dai 12 ai 18 mesi alle unghie dei piedi per essere sostituite completamente (), a causa della pressione della scarpa che fa sì che l'unghia impieghi più tempo ad arrivare verso il bordo esterno.Le unghie crescono più velocemente in estate, poiché l'aumento della temperatura attiva la circolazione sanguigna e, quindi, nutre meglio le sue radici., da come tagliamo le nostre unghie, ai colori che usiamo. Nell'immagine sotto sono raffigurate le diverse forme di unghia a seconda del tipo di mani.Le unghie lunghe vanno di moda, ma possono essere terreno fertile per l'accumulo di funghi e batteri pericolosi per la nostra salute, un rischio che non può essere eliminato con il lavaggio delle mani. Le unghie lunghe sono un tratto caratteristico delle donne che hanno una spiccata femminilità e un senso estetico piuttosto sviluppato. Gli studiosi hanno appurato che chi si fa crescere le unghie utilizza maggiormente l'emisfero destro del cervello e ha una grande immaginazione. Per questo stile di unghie si consiglia una tonalità chiara o intensa.Se rientri nella categoria di chi preferisce avere le unghie molto corte, significa che usi più l'emisfero sinistro del cervello. In genere sei uno che dice sempre quello che pensa, e questo ti fa percepire dagli altri come una persona sicura e diretta. Tuttavia, hai la tendenza a perdere facilmente la pazienza e a diventare irascibile. Vai più d'accordo con persone semplici e naturali, che ascoltano il loro cuore e sanno capirti. Sei conservatore e ti piace essere coinvolto in varie attività. Ti sta meglio un colore unico, quindi evita la tecnica french e tutto ciò che prevede fantasie complicate.Di sicuro, le donne più pratiche preferiscono avere le unghie quadrate, dritte e di solito corte. Parliamo di donne che amano sfruttare al massimo il loro tempo e apparire al meglio senza complicarsi troppo la vita. Questa forma di unghia è perfetta per chi ha poca esperienza, poiché è molto facile da mantenere e aiuta anche a far crescere le unghie più velocemente.Lo stile "" aggiunge un tocco di delicatezza in più alla versione precedente, sebbene richieda un po' più di dedizione. Le unghie quadrate e arrotondate sono perfette per le donne discrete che amano essere in ordine senza esagerare. È una manicure associata a persone assertive, sempre disposte a mettersi nei panni degli altri, qualità che tutti noi amiamo.Se osserviamo attentamente una mandorla, notiamo che ha un'estremità arrotondata e l'altra appuntita, una forma che molti estetisti usano per dare forma alle unghie delle loro clienti. Molte persone preferiscono le unghie a mandorla perché le ritengono molto eleganti. Per ottenere la forma a mandorla è necessario che l'unghia sia di una lunghezza adeguata, in modo da avere una superficie su cui modellarla limando i lati dell'unghia fino a formare una punta affusolata.Proprio come la forma di una tipica bara, l'unghia prende forma affusolata con angoli acuti. Un'unghia a forma di bara è facilmente riconoscibile dalla punta quadrata, un po' più stretta della base. Chi sceglie le unghie a bara, sa che il risultato sarà sorprendente. Le unghie a bara sono più audaci delle unghie a mandorla e tendono a essere più femminili delle unghie quadrate.Le unghie a forma ovale presentano sia i lati curvi sia la punta arrotondata, proprio come la classica forma di un uovo. Se hai le unghie ovali sei una persona socievole e quando due persone litigano sei la prima a offrirti per mediare la disputa. Se in un salone di bellezza chiedi una forma ovale per le tue unghie, l'estetista capirà esattamente cosa intendi. La forma ovale delle unghie si abbina bene a qualsiasi colore, ma le tonalità metalliche sono l'opzione migliore. Si può anche osare di più e scegliere disegni multicolori.Chi è alla ricerca di una forma delle unghie che sia elegante e alla moda, può puntare sulle unghie a ballerina, un tipo di manicure che può vantare un'ampia schiera di fan. Le unghie a ballerina sono simili alle unghie a bara e devono il loro nome alla forma delle scarpette ovali con la punta quadrata arrotondata, calzate dalle ballerine. Questa linea è ideale per unghie sia lunghe che corte e dona alle mani un aspetto davvero elegante, motivo per cui è diventata la preferita di molte donne.Le unghie a stiletto, o a punta, prendono il nome dalla scarpa con il tacco a spillo. Sono lunghe, affusolate e molto appuntite, si assottigliano fino a formare una punta affilata. È una forma che offre numerose possibilità per idee e design unici. Le unghie a stiletto richiedono molta manutenzione e possono essere difficili da gestire se non si è abituati a unghie molto lunghe, ma sono belle, eleganti e sempre apprezzate.Le unghie rosse sono destinate alle donne che hanno una vena ribelle e non tollerano molto bene le regole. Niente le spaventa e non hanno paura di uscire dal grigio tran tran di una vita monotona. Perciò, se sei una donna forte, classica, elegante che valorizza molto le apparenze e sei consapevole che la manicure dice molto di te, il rosso è sicuramente il colore che ti dona di più.Sia che tu scelga una forma minimalista oppure preferisci geometriche combinazioni di colori, le tue unghie creative saranno simili a un dipinto esposto nelle più grandi gallerie del mondo. Nel campo della, le unghie ricostruite, o finte, offrono infinite possibilità per chi cerca una moda personalizzata. Dalle eleganti manicure ai complessi design 3D, hai la possibilità di esprimere il tuo stile come meglio preferisci.Le ricostruzioni di unghie in acrilico e in gel svolgono funzioni molto simili, poiché entrambi i composti offrono la possibilità di allungare le unghie corte, rinforzando quelle deboli e migliorando l'estetica della mano. In pratica, sono delle estensioni o extension, che vengono applicate sulle unghie naturali al fine di ottenere una finitura migliore. Le differenze risiedono nel modo in cui vengono applicati e nei materiali adottati.L'acrilico è un materiale molto resistente. Pertanto, se la ricostruzione è eseguita con la dovuta accortezza, può durare molto a lungo. Di buono c'è che la rimozione delle unghie acriliche è piuttosto semplice. Di contro c'è che si capisce che sono extension artificiali. Inoltre, se impiegate troppo spesso, possono causare l'ispessimento del letto dell'unghia e bloccarne la crescita.La ricostruzione di unghie in gel si esegue con uno smalto speciale che sarà poi esposto alla luce ultravioletta. Di positivo c'è il gel tende a conferire alle unghie un aspetto più naturale e lucido rispetto alle unghie in acrilico. Inoltre, il rischio di reazioni allergiche è praticamente nullo. C'è da dire, però, che questo trattamento è meno durevole dell'acrilico e in genere ha un costo maggiore. Infine, se una ricostruzione in gel si rompe, è difficile che possa essere riparata. Per cui bisogna rimuovere completamente il gel e ricostruire l'unghia.