I cinque segni solitari dello zodiaco

", diceva l'antico filosofo greco), a conferma del fatto che nasciamo con la predisposizione al sociale, giacché abbiamo bisogno degli altri per sopravvivere, svilupparci, apprendere e divertirci. Ecco perché le persone amano stare in compagnia con altre persone, pur senza legarsi a qualcuno in particolare, l'importante è non essere soli. Ma come ogni buona regola, anche questa ha le sue eccezioni.si sentono meglio da soli e possono persino rimanere nello status di single per tutta la vita, soprattutto in tempi moderni. La nostra società odierna è caratterizzata da uno stile di vita più individualista rispetto a qualche tempo fa. Sempre più persone oggi vivono sole, o in stanze singole. Inoltre, sono molti i lavori in cui le relazioni interpersonali sono ridotte al minimo. Anche il tempo libero ha acquisito una tipologia più individuale, probabilmente a causa della Tv, del Pc o dei telefoni cellulari che collegano le persone a distanza attraverso la navigazione internet., "" è una parola che non lascia indifferente nessuno. Per alcuni, la solitudine è associata a un sentimento di tristezza, delusione, dolore. Per altri, invece, la solitudine è legata alla distensione, alla serenità e alla riflessione. Sembra che su queste caratteristiche umane influisca molto il segno zodiacale sotto il quale siamo nati. Perciò, vediamo insieme quali sono i cinque segni zodiacali che possono essere felici se vivono soli.: Al primo posto di questa classifica dei segni solitari troviamo il Capricorno.C'è da dire subito che il Capricorno è troppo occupato nelle sue lucrose attività, e avere amici richiede tempo e impegno. Quando una persona ha troppi obblighi da svolgere finisce per concentrarsi solo su sé stessa e potrebbe non voler parlare con nessuno perché non ha tempo da perdere. Un Capricorno può anche trascorrere intere giornate da solo, perdendosi nel suo piccolo mondo del lavoro, cercando di raggiungere un obiettivo dopo l'altro.: Il secondo posto spetta alla Vergine.Le persone nate sotto il segno della Vergine in genere preferiscono stare da sole perché hanno paura di rimanere deluse. Essi sono attaccati al lavoro e possono essere considerati esageratamente scrupolosi dai loro collaboratori perché sono molto responsabili e organizzati. Le brutte esperienze vissute possono far sì che alcuni di questi nativi non vogliano stare con alcuno, se non con sé stessi, poiché credono che gli altri possano deluderli e perciò preferiscono evitarlo.: Lo Scorpione si posiziona al terzo posto, vediamo perché.Se lo Scorpione è stato posizionato tra i segni astrologici più solitari, è perché ai nativi di quest'area zodiacale piace relazionarsi solo con persone in cui possono rispecchiarsi. In caso contrario preferiscono stare da soli. Lo Scorpione si sente a disagio quando partecipa a riunioni sociali se non conosce tutti i partecipanti. Spesso ritiene che la sua privacy sia stata invasa o che ci sia dell'ipocrisia nelle relazioni con gli altri, per cui non si farà problemi a rimanere da solo.: Il quarto e penultimo posto appartiene ai Pesci.I Pesci sono molto sensibili ed emotivi, per cui è facile che possano farsi male in una relazione con altre persone. Ecco perché molti di loro sono più felici quando sono soli. Essi sentono di non voler parlare con gli altri, anche perché trovano molto difficile sentirsi a proprio agio in un ambiente sociale. In alcuni casi, un nativo Pesci può isolarsi perché si sente in colpa per i propri sentimenti negativi o perché ha difficoltà a raggiungere i propri obiettivi.: Al quinto e ultimo posto dei "" c'è il Cancro.I nativi del cancro amano stare da soli tanto quanto amano la compagnia, ma a volte si ritirano nel loro guscio e prediligono restare a casa da soli ogni volta che possono. Solitamente, le persone di segno Cancro non parlano con nessuno poiché preferiscono rivolgersi al proprio partner o ai familiari piuttosto che chiedere agli amici. In poche parole, questo è un segno che trova molto appetitosa una giornata di riposo sul divano anziché uscire a giocare in cortile.