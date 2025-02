Conchiglie al posto dei soldi

era al mercato con sua sorella più piccola. Tutto a un tratto, il bambino si accorse che sua sorella era rimasta indietro. Tornò sui suoi passi e vide che la bambina era ferma davanti a un negozio di giocattoli e guardava qualcosa con molto interesse.le chiese perché si era fermata. La sorella indicò una bambola in bella mostra in una vetrina. Ostentando una certa padronanza, il bambino aprì la vetrina con una mano e con l'altra prese la bambola, e, proprio come avrebbe fatto un fratello maggiore responsabile, le porse la bambola. La sorella fu molto felice. Intanto, il negoziante osservava la scena e si divertiva nel vedere il comportamento maturo di quel bambino.si avvicinò al bancone e chiese al negoziante: "era una persona alla mano e aveva provato sulla sua pelle le difficoltà della vita. Quindi, chiese al bambino con molto tatto e dolcezza: "tirò fuori dalla tasca tutte le conchiglie che aveva raccolto sulla riva del mare e le diede al negoziante. Il negoziante prese le conchiglie e cominciò a contarle una per una, proprio come se stesse contando delle monete., Il bambino gli chiese: "" Rispose il negoziante, tenendo per sé solo cinque di quelle conchiglie e restituendo al bambino le restanti., il bambino si mise le conchiglie in tasca e se ne andò con la sorella., che era rimasto molto sorpreso da ciò che aveva visto e udito, chiese al proprietario perché avesse regalato una bambola così costosa per cinque conchiglie., il negoziante rispose così: "un breve sospiro di consolazione, il negoziante concluse: "Per chi crede nel karma, qualunque emozione si infonde nel mondo, si diffonderà a sua volta. Se si fa del bene, il bene si diffonderà. Se si fa del male, si diffonderà il male., tutti desideriamo un posto migliore in cui vivere. Certo, non si può cambiare il mondo, ma possiamo percorrere il nostro cammino lasciando sulla nostra scia semi di gentilezza, disponibilità e compassione.