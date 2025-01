Tisane e infusi che aiutano a dormire

Le ricette

Da cosa è causata? Perché soffriamo di insonnia? Partiamo da queste semplici domande.di cui soffrono milioni di persone in tutto il mondo. Chi ne soffre ha difficoltà ad addormentarsi la sera. L'insonnia può anche farci svegliare nel cuore della notte per poi non riuscire più a riaddormentarci. Verosimilmente, la mattina ci sentiamo ancora stanchi quando ci svegliamo. Questo succede perché l'insonnia consuma le nostre energie e influisce sul nostro umore.di avvertire quella sensazione di angoscia che provoca momenti di ansia, che il più delle volte si accentua di notte proprio quando si va a letto, impedendoci di dormire e di riposare., preoccupazioni, timori e tensioni, sono quei sintomi che attaccano improvvisamente le nostre emozioni, soprattutto al tramonto, prendendo il sopravvento sulla nostra mente spesso senza una spiegazione.che possono causare insonnia sono quei sentimenti di tristezza, desolazione o angoscia, che tendono a manifestarsi la sera, quando arriva la calma.sul fatto che tisane o infusi caldi aiutano a dormire, poiché rilassano lo stomaco, calmano le emozioni della giornata e mettono la mente in uno stato di rilassamento.una varietà di fiori, piante o frutti che possono aiutarci a riposare e a produrre la serotonina, detta anche l'ormone del buonumore, essenziale per mantenere equilibrata la chimica del nostro cervello e per dormire bene., melissa o camomilla, sono piante conosciute da secoli per le loro virtù rilassanti e per i loro effetti benefici sul sonno. Possono essere consumati come infuso, la sera prima di andare a letto, sia singolarmente sia combinati tra loro. Si può optare anche per un infuso di valeriana dalle proprietà distensive.tre ricette di tisane e infusi che vi aiuteranno a dormire nella maggior parte dei casi. Ma è chiaro che se l'insonnia persiste, vi consiglio di visitare uno specialista del sonno.Si tratta di una miscela preparata per essere bevuta come infuso e comprende diverse specie di foglie essiccate. Quando la si assume la sera, allevia e rilassa poiché le sue sostanze vi danno quella sensazione di tranquillità e di quiete.: Preparate una teiera () con dell'acqua e fatela bollire insieme alle foglie d'arancio, limone, rosmarino, melissa e passiflora. Lasciate bollire per cinque minuti e poi fate riposare in modo che siano rilasciate tutte le essenze, quindi, potete berlo ().La tisana alla cannella è la preferita dalle nostre nonne che ce la consigliano quando soffriamo di dolori addominali o avvertiamo una tensione eccessiva, e così via. La cannella proviene dalla corteccia dell'albero "" ed è ricca di magnesio, potassio e calcio. Bollita e presa come tisana, la cannella, oltre ad essere ottima per la digestione grazie alle sue fibre, ci aiuta a rilassarci e a calmarci.: Fate bollire per cinque minuti l'acqua con all'interno una stecca di cannella, versatela in una tazza e bevetela più calda possibile, vi accorgerete quanto sarà rigenerante e riuscirete a dormire.I tigli sono i fiori della pianta medicinale Tilia (), e hanno proprietà ansiolitiche che vi aiutano a rilassarvi. Vi suggerisco di assumerla anche in caso di mancanza di appetito. I suoi componenti vi aiuteranno a calmare l'ansia e ad addormentarvi.: Portate l'acqua a ebollizione e aggiungete i fiori di tiglio che potete acquistare al mercato. Bevetela molto calda in modo che rilassi l'intero sistema immunitario e vi aiuti a dormire la notte.