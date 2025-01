Oroscopo febbraio 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di febbraio 2025 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

questo secondo mese dell'anno 2025 sarete al massimo delle vostre energie assieme a tutte le qualità che contraddistinguono i nati sotto il segno del Sagittario. Amabili, ottimisti e pieni di vita, spontanei e in cerca di libertà, sentirete il bisogno di combattere per fini nobili. Scintillanti di luce propria, illuminerete e attirerete la gente intorno a voi. Ciò potrà far nascere qualche sentimento di gelosia tra alcuni dei vostri amici. Se occorre, allontanate chi si comporta in modo meschino. Quelli che vi vogliono bene teneteveli stretti, perché vi saranno sempre vicini.Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, c'è Venere che già da un po' di tempo vi sta strizzando l'occhio e ha deciso di farvi passare un periodo molto romantico assieme al vostro compagno o la compagna. La sensibilità che il pianeta della bellezza vi apporterà vi farà apparire molto più teneri e premurosi. E questo porterà sicuramente una miglioria nel legame che vi unisce alla vostra dolce metà. Fate attenzione verso la fine del mese, quando sarà necessario essere estremamente attenti e cauti a causa di alcuni screzi che potrebbero portare qualche attrito in famiglia. Disaccordi che sono comunque destinati a scomparire presto, perché i pianeti Venere e Giove saranno pronti a darvi una mano. È necessario tenere a mente che si cresce insieme, questo è essenziale per lo sviluppo della relazione. Se siete single, fate attenzione agli amori a prima vista e astenetevi dal prendere decisioni che vi impegnano nel lungo periodo.La fortuna busserà alla vostra porta. In verità, il mese di febbraio 2025 si prospetta essere un periodo generoso per molti nati sotto il segno del Sagittario. Condizioni astrali moto favorevoli vi renderanno più ricettivi alle nuove idee, riuscendo così a dare vita ai progetti già intrapresi ma che erano fermi da tempo. Se siete in attesa di successi potete beneficiare del sostegno di Giove, perciò, aspettatevi nuove situazioni molto positive che porteranno un miglioramento nella vostra vita. Questo significa che molto presto riceverete il frutto del duro lavoro svolto durante gli ultimi mesi. Fate attenzione, perché anche se alcune offerte possono portare degli utili, altre potrebbero avere come conseguenza qualche perdita. Se siete alla ricerca di profitti a breve termine, è necessario che siate cauti. Occorre pensarci tre volte, rivedendo tutti i pro e i contro prima di prendere una decisione.Mantenere un buon grado di benessere non sarà per niente difficile per voi Sagittari se saprete utilizzare le vostre energie in modo propositivo. Per non andare incontro a eventuali complicazioni, il vostro astrologo Iennaro consiglia di mantenervi a debita distanza dagli zuccheri e dai cibi grassi, in quanto questi potrebbero influire negativamente sulla vostra salute. Per evitare affaticamento e tensioni dovreste fare un poco di esercizio fisico. Evitate di mangiare troppo e recatevi presso ad un centro Spa per mantenervi in forma.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: giovedì 6, mercoledì 19 e mercoledì 26 febbraio 2025.