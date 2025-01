Oroscopo febbraio 2025 Pesci

Oroscopo del mese di febbraio 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

state aspettando il successo, voi nativi Pesci a febbraio potrete afferrarlo, basta, però, che non vi mettiate a sognare cose impossibili da ottenere. Lo stesso vale anche riguardo alla vostra tendenza a spaccare il pelo, facendovi un sacco di problemi che in realtà non esistono. Evitate le sfide insensate e gli sforzi eccessivi. In ogni caso, potete essere certi che dopo la prima settimana i molti dubbi che vi attanagliano spariranno e il vostro cammino comincerà a prendere la direzione giusta.Il flusso emotivo e sentimentale di questo febbraio 2025 sarà molto esaltante. Oggettivamente, il buon Giove vi donerà un fascino che non lascerà nessuno indifferente. È un periodo in cui la fantasia e la ricerca della felicità saranno messi a fuoco catturando gran parte della vostra attenzione. Nel corso di questo mese rivelerete una particolare attrazione personale e una naturale spontaneità con cui sarete pronti ad esprimervi e ad agire creativamente. In generale l'umore sarà giocoso in questo momento in cui sarete alla ricerca di convalide da parte delle persone a voi care, e desiderosi di qualche attenzione speciale. Se non avete nessuno accanto a voi e state cercando di rimediare, fate attenzione all'amore a prima vista, ma nemmeno dovrete mantenere le distanze per paura di soffrire. L'importante è che non prendiate decisioni troppo affrettate.Vi sentirete più gratificati dalle entrate in denaro rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno. Di sicuro, questo è un buon periodo per mettere a punto le vostre abilità organizzative, che durante il mese di febbraio 2025 potranno farvi apportare i dovuti miglioramenti alle vostre attività. La vostra autostima e il vostro ego si fonderanno nel lavoro e i dettagli saranno più importanti adesso. Siate particolarmente chiari quando si tratta di comunicare con i colleghi e collaboratori. Prendetevi il dovuto tempo per esaminare le questioni che vi riguardano. Il vostro astrologo Jennaro sconsiglia la speculazione e gli azzardi in questo momento.Sotto gli influssi di Nettuno, il vostro benessere sarà subordinato al vostro stato d'animo. Sentirete il bisogno di prendervi cura di voi, anche se la tentazione agli eccessi si farà più forte. Il sonno sarà essenziale per il recupero nervoso ed emotivo, senza trascurare uno stile di vita più sano e una dieta naturale ed equilibrata. Prestate attenzione alla dissonanza di Saturno che può rendervi più pigri, per cui può rendersi necessario combattere un rallentamento di energia mentale, se volete essere in grado di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: domenica 2, venerdì 14 e venerdì 28 febbraio 2025.