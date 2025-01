Oroscopo febbraio 2025 Leone

Oroscopo del mese di febbraio 2025 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

i nati sotto il segno del Leone il mese di febbraio 2025 inizia sotto benefici influssi lunari. In pratica, la Luna vi avverte affinché siate pronti a lasciarvi alle spalle un periodo già concluso. Il bozzolo si aprirà affinché voi possiate aprire le vostre ali. Anche se può sembrarvi spaventoso volare, ricordate che siete pronti, e che vi state preparando da tempo per questo nuovo momento della vostra vita. È tempo di fare un passo chiaro verso il ruolo che volete ricoprire e anche verso l'immagine che volete dare al mondo. Ora più che mai è necessario tenere presente che le grandi cose iniziano con piccoli passi e che il successo dipende dai dettagli.L'amore è un sentimento a cui voi nati sotto il segno del Leone non sapete rinunciare. Se nei mesi scorsi c'è stata qualche turbolenza nella zona dei sentimenti, a partire da questo mese di febbraio la vostra vita affettiva potrà finalmente saggiare un periodo di equilibrio e serenità. Giornate di migliore armonia vi attendono a partire dalla metà del mese, assieme a colui o colei con cui condividete le vostre giornate. Non dimenticate, però, la strada che avete già percorso. Ascoltate il vostro cuore e non fatevi guidare dai consigli degli estranei. Una persona che in passato avete allontanato, potrebbe essere in agguato intorno a voi, sarà bene mantenere una nota di cautela. Se siete ancora soli, è arrivato il momento di fare una scelta, e sicuramente per voi non ci sono problemi, perché quando si tratta di scegliere sapete molto bene ciò che è meglio per voi.Tutti i vostri sogni e le ambizioni a febbraio potranno di sicuro divenire realtà. Molti di voi potranno cambiare il proprio stile di vita. Potrete liberarvi di cose obsolete e scegliere con coraggio un nuovo percorso. Non esitate a esplorare anche delle possibilità non convenzionali. Gli imprenditori inizieranno un nuovo progetto che garantirà loro il successo futuro, se invece dipendete da terzi, potrete cambiare il vostro lavoro con un altro più redditizio e interessante. Il vostro oroscopo vi suggerisce di considerare nuove idee e fare nuove conoscenze.Inizierete il mese di febbraio con delle sensazioni di armonia e di equilibrio che sapranno rendervi più fiduciosi nelle vostre capacità. Il vostro livello di energia aumenterà assieme all'andamento delle prospettive di vita. Le sfide che dovete affrontare potrebbero risultare come un modo positivo di compensazione e, quindi, facendo progressi in ogni settore della vostra vita. Chiudete con tutte le cattive abitudini che avete acquisito nel tempo. Alla fine, noterete un cambiamento radicale sul fronte del benessere.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: mercoledì 5, martedì 11 e sabato 22 febbraio 2025.