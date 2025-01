Oroscopo febbraio 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di febbraio 2025 per il segno Capricorno🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

sarà un mese importante per il Capricorno. Se fino a ieri vi siete aggrappati ai vecchi ricordi, è giunto il momento di lasciare andare il passato. Fate un po' di spazio nella vostra vita e superate i pensieri che producono dolorosi ricordi in voi, anche se il vostro problema non è ricordare momenti spiacevoli, né idealizzare una vita desiderata, il buio arriva quando vi rifugiate in una visione o in un'altra in continuazione. È tempo di chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo.Un graduale pieno di ottimismo e la possibilità di liberarvi da vecchi vincoli, è quanto promette Giove a febbraio, assiema alla considerazione di un profondo bisogno di rafforzare gli affetti. Finora vi siete comportati come se la persona accanto a voi fosse un ostacolo per poter raggiungere l'ambito successo, ed è per questo che spesso si sono create delle incrinature nella vostra relazione. Ebbene, la buona notizia è che le stelle di questo secondo mese dell'anno 2025 porteranno un miglioramento nella vostra vita sentimentale, mettendo alla prova il vostro comportamento teso alla possessività. Occorrerà che coltiviate il vostro giardino personale se volete vederlo fiorire. Vostro malgrado, alcune circostanze vi obbligheranno a concedere maggiore fiducia al vostro partner e anche ai vostri figli, se ne avete. Se il vostro cuore è ancora libero, sarete disposti a correre dei rischi e a lasciare andare le paure che vi limitano. Inizierete una storia a due che presto potrà diventare un'avventura emozionante.Se avete intenzione di fare dei cambiamenti in ambito lavorativo o professionale, bisogna che procediate con molta cautela e una maggiore circospezione. Questo succede perché Saturno, il vostro pianeta governatore, non è nel suo aspetto migliore, perciò, è molto probabile che voi Capricorno vi troverete ad affrontare alcune battute d'arresto e dovrete usare tutta la vostra forza e determinazione per avere successo. Affronterete un ostacolo che si presenterà e sarà il momento di agire nel modo in cui non potevate in passato. Verso la fine del mese avrete la possibilità di ottenere alcuni risultati lusinghieri e l'ottenimento di un possibile aumento graduale di carriera. Per questo però vi potreste trovare nella condizione di dover affrontare alcune rivalità con i vostri colleghi e/o collaboratori sul posto di lavoro.Dal punto di vista dell'energia e del benessere, febbraio sarà sicuramente un periodo soddisfacente per molti nati sotto il segno del Capricorno. Fate attenzione soltanto a non essere oberati di lavoro, altrimenti potreste avere delle difficoltà nel trovare il tempo necessario per ricaricare le vostre risorse. Sarà necessario prestare più attenzione a ciò che il vostro corpo ha bisogno. Mangiate del cibo adeguato ed eseguite degli esercizi fisici abbinati al riposo mentale. La partecipazione a spettacoli o passeggiate in montagna possono contribuire efficacemente a ricaricare le vostre energie.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: martedì 11, giovedì 20 e giovedì 27 febbraio 2025.