Oroscopo febbraio 2025 Acquario

Oroscopo del mese di febbraio 2025 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

come è certo che nei prossimi 28 giorni di febbraio solo il bello potrà nascere, è altrettanto sicuro che durante tutto il mese le stelle vi daranno una luce scintillante che farà esaltare tutte le vostre qualità migliori. In questo periodo la fortuna vi strizzerà l'occhio, cosa che potrebbe far svegliare l'invidia di qualcuno intorno a voi che non si accontenta di essere la vostra ombra. Perciò, il vostro astrologo Jennaro vi raccomanda di aprire gli occhi, soprattutto se dovete prendere un'importante decisione e, nel caso, allontanate chi non si comporta bene con voi. Gli amici che vi vogliono bene teneteveli stretti, perché vi staranno sempre vicino.Forse la vostra vita sentimentale non vi soddisfa e volete apportare qualche cambiamento di cui non vi è del tutto chiaro. Riflettete bene prima di decidere qualsiasi cosa e condividete i vostri sentimenti con la persona che amate. Con il crescente sviluppo del vostro spirito di fraternità e di conciliazione si apriranno nuove prospettive nella vostra vita affettiva. Questo vi porterà ad essere più vicini alla vostra dolce metà, a cui sarete in grado di dare più fiducia. La vostra spontaneità vi farà evitare di cadere nella trappola delle apparenze. Chi è solo avrà grandi opportunità di iniziare una storia. Mercurio e Venere promettono incontri romantici per gli Acquario ancora single. I loro influssi combinati vi spingeranno a impegnarvi seriamente in una relazione o semplicemente per avviare una nuova avventura.È possibile che voi siate preoccupati per qualche problema finanziario che al momento non potere risolvere, ma che con tutta probabilità avrà un finale felice e inaspettato. Sarà meglio che mettere da parte i vostri impulsi che vi spingono a sollecitare le cose e meditare con calma su ogni passo o decisione che prenderete. Anche se vi costa, abbiate pazienza, otterrete molte più cose e potrete voltare pagina su ciò che non vi rende felici. Si renderà necessario riesaminare con chiarezza le risorse che avete a disposizione, cercando di eliminare tutto ciò che risulta essere superfluo. Ritornate ai vostri obiettivi personali, che consentano di mostrare il vostro valore. Ma bisogna pianificare la vostra azione nel tempo, ciò vi consentirà di essere più precisi nelle vostre azioni. È molto importante.L'aspetto planetario che regna nel cielo di febbraio darà a molti nati sotto il segno dell'Acquario una notevole dose di energia, e il fatto di essere pronti e dinamici ne sarà la dimostrazione migliore. Questa ricarica di energia vi consentirà di raggiungere i molteplici obiettivi che vi siete prefissati. Attenzione soltanto alla troppa attività, che potrebbe incidere sul sistema nervoso rendendovi irritabili. Non prendete alla leggera i problemi che riguardano il vostro benessere, altrimenti le cose vi possono sfuggire di mano. Allontanatevi dalle vostre preoccupazioni attraverso l'arte, avrete più che mai bisogno di una fuga per ricostruire le vostre energie.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: sabato 1, sabato 15 e martedì 25 febbraio 2025.