Dormire a pancia in giù

i pro e i contro

Di sicuro, tra i vantaggi di questa posizione c'è che può ridurre il russamento e gli episodi di apnea notturna (), ma molti medici sconsigliano di dormire a pancia in giù perché a lungo andare può influire negativamente sulla colonna vertebrale, soprattutto sul tratto cervicale. Nel caso delle donne incinte, dormire a pancia in giù è del tutto sconsigliato.: 1. sul fianco (), 2. sulla schiena (), 3. a pancia in giù, quest'ultima è sicuramente quella più sconsigliata dagli esperti a causa dei numerosi problemi di salute che questa posizione può provocare nel tempo. In questo post vi parlerò dei pro e dei contro che questa posizione può determinare nel breve e nel lungo termine.Le persone che dormono a pancia in giù avvertono, in genere, dolori alla schiena, al collo o ad altre articolazioni, giacché restare per ore in questa posizione impedisce l'allineamento della colonna vertebrale e della rachide cervicale in particolare. Oltretutto, questi dolori influiscono negativamente sul nostro riposo. Il fatto di avvertire un malessere durante la notte ci fa svegliare, e questo ci fa sentire stanchi la mattina dopo e con poca energia.L'intorpidimento di una parte del corpo, cioè, quella sensazione che un braccio, una gamba, la nuca o il collo si sia "", può sopraggiungere a causa della tensione prodotta sulla colonna vertebrale. Poiché la colonna vertebrale è un "" attraverso il quale passano tutti i nervi, il formicolio, quindi, potrebbe apparire in qualsiasi parte del corpo., la colonna vertebrale e il collo vanno fuori allineamento a causa della pressione aggiuntiva sulla regione lombare dovuta alla natura della postura. Uno dei problemi più gravi che può causare il dormire in questo modo è sicuramente l'ernia del disco. L'ernia del disco si verifica quando uno dei dischi gelatinosi tra le vertebre si danneggia o si rompe. Questa rottura causa l'irritazione dei nervi procurando dolore e altri disagi. È molto probabile che dormendo così per una notte non vi accorgerete di nulla, ma col tempo si possono sviluppare diversi disturbi più o meno gravi.Come già detto in precedenza, questa postura ha un notevole impatto sulla schiena, quindi se avete problemi di sciatica, ernie, tendenza alle contratture. ecc., dovreste cercare di evitare di dormire a pancia in giù.Dormire a pancia in giù provoca difficoltà respiratorie perché in questa posizione il corpo esercita pressione sul diaframma. Se soffrite di apnea notturna o avete problemi respiratori, sappiate che così dormendo non faciliterete una buona qualità respiratoria durante il sonno.Un altro problema che emerge tra le conseguenze di questa posizione è il disturbo intestinale, dovuto alla pressione esercitata sulla pancia. Ciò può rendere difficile il processo di digestione, soprattutto dopo aver mangiato. D'altro canto, dormire a pancia in giù potrebbe causare un'alterazione degli acidi gastrici e causare bruciore di stomaco e altri disagi.Dormire bene durante la gravidanza è fondamentale per il benessere sia della mamma sia del bambino. Dormire a pancia in giù presenta dei rischi con il progredire della gravidanza. In particolare, c'è da preoccuparsi durante il secondo e il terzo trimestre, quando le dimensioni dell'addome aumentano notevolmente. I possibili rischi includono un ridotto flusso sanguigno e una scarsa ossigenazione al feto.Sebbene questa tipologia di sonno non sia la più consigliata, alcune persone trovano comodo coricarsi in questa postura. Dormire a pancia in giù presenta alcuni vantaggi. È la posizione migliore per evitare di russare e talvolta allevia il dolore alle braccia e alle spalle.Un buon consiglio per chi non può fare a meno di dormire con la pancia in giù, è che se proprio volete dormire così, allora dovrete utilizzare un cuscino molto basso, oppure, mettete un cuscino sotto il bacino. Infine, fate degli allungamenti, vi gioveranno.