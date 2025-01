Breve riassunto di Moby Dick

è un romanzo scritto danel 1851, ed è tra le opere più importanti della letteratura americana. Per scrivere questo libro, l'autore statunitense si ispirò alla storia dei sopravvissuti della Essex, una nave baleniera che il 20 novembre 1820, mentre navigava nell'Oceano Pacifico meridionale, fu attaccata e affondata da un grosso capodoglio.è il capitano della nave baleniera, ed è il protagonista del racconto di Herman Melville. È un vecchio veterano dei mari con più di quarant'anni di esperienza. Nel suo primo incontro con la balena bianca, che lui chiamò col nome di Moby Dick, riportò numerose ferite, tra cui la perdita di una gamba, ed è per questo che cercherà ossessivamente vendetta sul grosso cetaceo.2.è la gigantesca balena bianca, antagonista del protagonista, acerrima nemica del Capitano Achab. Sotto un certo aspetto, Moby Dick raffigura le forze avverse della natura contro le quali lotta l'uomo.3.è il marinaio e narratore del romanzo di Moby Dick, quindi, a volte si tende a confonderlo con l'autore del libro. Il suo nome è lo stesso del personaggio biblico (), e come lui si salva la vita in modo miracoloso.4.è il figlio del capo di una tribù dei mari del sud, che lascia il suo villaggio per esplorare il mondo. Inizialmente, Queequeg stringe amicizia con Ishmael, poi, una volta a bordo del Pequod, diventa il fiociniere del primo ufficiale. Nel finale della storia, pensando che stia per giungere la sua ora, si costruisce una bara che alla fine servirà a Ishmael per rimanere a galla fino al suo salvataggio.comincia con Ishmael, un giovane marinaio che si trasferisce sull'isola di Nantucket nella speranza di trovare lavoro. Lì fa amicizia con Queequeg e insieme trovano lavoro come equipaggio di una baleniera chiamata Pequod. Prima di salpare, qualcuno gli predice che durante il viaggio accadrà una sventura., il capitano Achab rimane chiuso nella sua cabina. Solo dopo diversi giorni di navigazione, il capitano si rivela a tutto il suo equipaggio che non lo avevano ancora incontrato, mostrandosi come un personaggio oscuro e spaventoso.confessa che la caccia al capodoglio gigante è l'unico obiettivo del viaggio. Lo stesso capitano promette una moneta d'oro a chi riuscirà a individuare una balena bianca con la bocca storta e la pinna caudale malconcia. Uno dei componenti dell'equipaggio, di nome Fedallah, predice che il capitano li porterà verso la catastrofe.studia le mappe, pensando a come arrivare nel posto giusto al momento giusto per dare la caccia alla sia preda. Non appena compaiono i primi capodogli, il racconto comincia a prendere una svolta., il Pequod sperimenta diverse disgrazie. Il capitano Achab, ignorando gli avvertimenti dei capitani di altre navi, insiste nella ricerca di Moby Dick. Per farla breve, a un certo punto i marinai avvistano la balena bianca.si calano in acqua a bordo di barche da caccia. La balena distrugge la barca del capitano Achab, che a stento riesce a salvarsi salendo su un'altra barca. Il resto dell'equipaggio vorrebbe lasciare andare via la balena, ma il capitano insiste, con la speranza di riuscire a conficcare il suo arpione nel dorso di Moby Dick.danneggia duramente la prua della baleniera e frantuma la gamba di legno del capitano. Il Pequod comincia ad affondare, mentre Achab, con le ultime forze, conficca il suo arpione nella schiena di Moby Dick, ma la corda gli si impiglia nella gamba e lui rimane aggrappato alla balena che si inabissa. Il Pequod affonda lasciando un solo sopravvissuto. Ishmael si salva aggrappandosi alla bara che Queequeg aveva costruito per sé.si conclude quando Queequeg viene salvato da una baleniera di passaggio. Sarà lo stesso sopravvissuto al naufragio del Pequod, che racconterà la storia del capitano Achab e della sua lotta contro Moby Dick, la grande balena bianca.