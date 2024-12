L'asino e la lira

Fedro

un asino saltellava felice su un prato dove ne gustava la tenera erba. Dopo essersi riempito la pancia, il quadrupede si accorse che vicino al suo albero preferito c'era uno strano strumento che non aveva mai visto prima. Avvicinatosi con prudenza, si rese conto che ciò che gli aveva causato tanta paura era la lira con cui il pastore si dilettava a suonare e a cantare mentre le sue pecore pascolavano in silenzio nel prato.. L'asino allungò una zampa e toccò le corde che emisero un suono così armonioso che egli non poté fare a meno di dire: "A volte crediamo di non essere in grado di fare determinate cose e questo non ci fa crescere come persona. Con questa sua favola, l'antico scrittore romano ha voluto suggerirci che se non approfittiamo delle opportunità che ci vengono date, finiremo per non migliorarci, poiché, come dice un vecchio detto, "".