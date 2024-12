I proverbi giapponesi più belli

. Di origine incerta, queste preziose seppur brevi lezioni di vita sono trasmesse di generazione in generazione fino ai giorni nostri rivelando la saggezza della vita secondo il popolo del "". Non perdetevi questa selezione dei migliori proverbi giapponesi scritti nella loro lingua e tradotti in italiano.Impareremo () più in fretta attraverso la pratica e l'esperienza anziché imparando da libri o persone.Nella vita bisogna continuare a provarci. La somma di piccole fatiche diventeranno la nostra forza e potremo realizzare i nostri desideri.Non sempre il mal vien per nuocere. La sfortuna qualche volta può essere rivelatore di buona fortuna.Una persona onesta non commette atti illeciti, non importa quanto difficile possa essere la sua vita.L'accumulo di piccoli sforzi porta a grandi risultati. Il sacrificio e il duro lavoro sono i motori della nostra crescita personale.È impossibile prevedere cosa ci aspetta o cosa accadrà in futuro. A volte abbiamo l'occasione di vantarci, dicendo: "" La verità è che sappiamo che una cosa è successa solo dopo che è successa.Nella vita è meglio arrendersi piuttosto che continuare con i propri fallimenti e la sfortuna.Anche un piccolo dono va bene purché sia ​​sincero. Ciò che è importante sono i sentimenti della persona che fa il regalo.Quando le nuvole passeranno, arriverà una giornata soleggiata. Anche se le cose non stanno andando bene in questo momento, possiamo aspettarci un futuro brillante una volta che l'avremo superato.È sempre meglio superare il disagio nel chiedere qualcosa che non sappiamo, anziché passare tutta la vita a pentirci per non averlo fatto.Quando il legame con una persona diventa più stretto e confidenziale, tendiamo a diventare meno riservati, dimenticando tatto e delicatezza.Evitiamo di dire sciocchezze pensandoci e dicendolo più tardi invece di dirlo subito. La lezione di questo proverbio è di stare attenti quando siamo emozionati o arrabbiati.Non ha senso preoccuparsi oggi quando non sappiamo cosa succederà domani.Le cose sono sorprendentemente più facili se le facciamo senza farci prendere dall'ansia e la paura.Man mano che approfondiamo il nostro apprendimento e le nostre virtù, diventiamo più umili verso gli altri. Proprio come una spiga che abbassa la testa quando più si carica di riso.In Giappone le persone sono molto accorti e previdenti, infatti, prima di dire qualsiasi cosa devono vedere con i propri occhi.[next]Con il tempo e il duro lavoro possiamo aspettarci grandi successi. Qualsiasi buon risultato può essere raggiunto solo attraverso il tempo.Senza sforzi non otterremo buoni risultati. Questo è un esempio di come il non fare nulla non produrrà alcun risultato.Se mangi bene, non ti ammalerai. Se ti ammali, correggi semplicemente la tua dieta.Anche se falliamo, basta riflettere su ciò che abbiamo imparato, la prossima volta potremo avvicinarci al successo.I tuoi problemi e le preoccupazioni sono causati dal tuo modo di pensare e dai tuoi desideri.Chi si distingue dalla massa deve aspettarsi che alcune persone lo criticheranno e lo condanneranno.Il sole splende ovunque, quindi puoi vivere la tua vita in qualsiasi posto nel mondo.Non aspettare perché il tempo non ti aspetterà. Gli anni passano facilmente e con esso vanno via le opportunità.Questo antico detto giapponese ci invita a sfruttare le occasioni e dimostrare la nostra forza in ciò in cui siamo bravi.È molto importante saper parlare bene, ma è fondamentale sapere quando e come tacere.Il bell'aspetto esteriore è fugace e non dura a lungo. Le persone dovrebbero scegliere il proprio partner in base alle sue capacità piuttosto che dall'aspetto.La felicità arriva naturalmente nella casa di una persona che è sempre di buonumore.Possiamo raggiungere il nostro obiettivo più in fretta prendendo la strada più lunga ma sicura che prendendo una scorciatoia pericolosa.Che tu sia stimato o detestato, dipende solo da te, dai tuoi pensieri e dalle tue azioni quotidiane.Non attendere oltre. Quando si presenta una buona opportunità, bisogna agire immediatamente.[next]Il segreto della buona salute non è mangiare fino a quando non siamo sazi, ma alzarsi dalla tavola un poco prima di essere sazi.L'avido cercherà di raccogliere sia i fiori che i frutti, alla fine non otterrà nessuno dei due.Non siamo in grado di giudicare correttamente una situazione se ci siamo dentro anche noi.Se decidi di fare qualcosa, è meglio che inizia subito, perché non sai mai cosa succederà domani.Anche se stai per annegare nell'acqua o stai bruciando dal fuoco, non arrenderti e continua a lottare.Solo perché è andata mene una volta non significa che avrai sempre successo.Non perdere nemmeno una piccola quantità di tempo (È un proverbio che invita a punire nello stesso modo e nella stessa quantità di quello che ci è stato fatto.Dovremmo odiare i peccati commessi dalle persone, ma non dovremmo odiare coloro che hanno commesso il peccato.Dovremmo osservare il modo in cui si comportano gli altri, modificare i loro punti negativi ed emulare i loro lati positivi.Ci sono dei ficcanaso che invece di pensare alla mosca sulla loro testa, guardano la mosca sulla testa degli altri.Essere adirati può rendere difficile prendere le nostre decisioni. Due punto tre, dice: manteniamoci calmi.Bisogna pensaci attentamente prima di fare una dichiarazione.Essere sconfitti in teoria va bene, l'importante è vincere nella pratica.Dopo che accade qualcosa di brutto, come un litigio, le fondamenta diventano più forti e la situazione migliora[next]Una volta entrati in un luogo o in un ambiente, è saggio vivere seguendo le usanze e i modi di fare presenti in quel luogo.Accumulando una quantità cose, anche se piccole, messe insieme alla fine diventano qualcosa di molto grande.Coloro che prendono le cose alla leggera, prima o poi si troveranno nei guai proprio a causa della loro leggerezza.Se un pesce ha a cuore l'acqua (), l'acqua avrà a cuore il pesce (). Il significato di questa massima può essere rapportato tra due o più persone, cioè: come tratti gli altri, così ti risponderanno.Questo proverbio ci insegna che se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi è necessario affrontare difficoltà e pericoli anziché evitarli.Assistere a eventi e situazioni di ingiustizia e fare finta di niente considerando i propri interessi, è da vigliacchi.Alzarsi presto la mattina fa bene non solo alla salute, ma aiuta anche a lavorare meglio e a studiare più velocemente.Ci sono cose che vanno fatte in anticipo, poiché quando se ne presenta la necessità, non saremo in grado di farle in tempo.Se vuoi fare qualcosa e ti impegni, puoi sicuramente riuscirci. Ma se pensi che sia impossibile, ti arrendi e non ci provi, non lo riuscirai mai.Tutti commettono errori, ma il vero errore è non accettarlo come tale.Le persone veramente dotate non mettono in mostra le proprie capacità.Quando una persona capace diventa un maestro, non c'è bisogno di essere geloso degli altri, quindi non li critica.Non importa quanto grande e difficoltoso sia un progetto che abbiamo in mente, per portarlo a termine bisogna iniziare.Invece di pensare se un argomento è corretto, l'opinione di chi a voce alta sovrasta l'altro è spesso accettata.