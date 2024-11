Sei malattie identificabili dagli odori che emana il corpo

che escono dalla nostra pelle a volte possono essere alquanto sgradevoli. E non sempre ciò è sinonimo di mancanza di igiene. Sono le sostanze secrete dalle nostre ghiandole sebacee e sudoripare che a contatto con la flora cutanea, assumono un particolare odore e possono essere un segnale di avvertimento di problemi di salute che richiedono cure immediate.L'olfatto può essere uno strumento molto potente nella diagnosi precoce di alcune patologie. I medici hanno accertato che ci sono delle malattie che emanano determinati odori che permettono di poterle identificare.Distinguere i tuoi odori può aiutarti a riconoscere in tempo se sei affetto da una disfunzione avvalendoti semplicemente del tuo olfatto. Qui di seguito puoi trovare alcuni esempi di segnali che il tuo corpo ti invia, poiché in questo modo ti avvisa sullo stato della tua salute.Le persone affette da gastrite avvertono un costante bruciore allo stomaco. Questo succede quando il rivestimento dello stomaco è colpito da infiammazione, provocando la cosiddetta "", cioè, l'alito assume un odore di marcio, per niente gradevole.Il diabete si verifica quando nel nostro sangue c'è un'alta concentrazione di glucosio e, quindi, il respiro () può emanare il classico odore di acetone, un po' somigliante all'odore di frutta andata a male.La cistite è un'infezione urinaria e l'odore che emana attraverso la pelle è caratteristico dell'urina, ma più forte, così come il colore stesso dell'urina, che, oltre ad essere più scura, è anche maleodorante.Il cattivo funzionamento della ghiandola tiroidea può far sì che il sudore abbia l'odore tipico dell'aceto.Quando una persona ha un problema al fegato, l'odore che emette il suo corpo è simile a quello dell'ammoniaca.In caso di tonsillite, che è un'infezione delle tonsille i cui sintomi sono mal di gola e difficoltà a deglutire, attraverso il respiro viene emesso un odore piuttosto dolciastro.anche i cambiamenti nella sudorazione del corpo possono indicare un problema di salute. La sudorazione eccessiva (), o una scarsa sudorazione (), possono essere motivo di preoccupazione. La sudorazione e l'odore sono causati dalle ghiandole sudoripare del corpo. Due dei principali gruppi di ghiandole sudoripare sono le "", che si trovano in gran parte del corpo e si aprono sulla superficie della pelle, e le "", che producono sebo nei follicoli piliferi. Quando la temperatura corporea aumenta, queste ghiandole rilasciano un liquido che evaporando raffredda il corpo. Questo fluido è inodore finché non si combina con i batteri sulla pelle.Sia la sudorazione che il cattivo odore (), sono soliti quando si fa attività fisica o fa troppo caldo. Sono comuni anche quando siamo nervosi, ansiosi o stressati. Normalmente, un sano stile di vita può aiutare a controllare la normale sudorazione e l'odore corporeo.In genere è sufficiente curare l'igiene personale, lavandosi due volte al giorno con acqua e sapone per eliminare batteri e funghi che causano la bromidrosi. In alcuni casi può essere necessario utilizzare un sapone antisettico, abbinandolo all'applicazione di creme antibatteriche contenenti antibiotici topici, come la clindamicina o la eritromicina. Anche gli indumenti dovrebbero essere lavati frequentemente. Può anche essere utile radere i peli delle ascelle per limitare l'odore.Le persone colpite da sudorazione maleodorante possono lavare gli indumenti sudati e utilizzare deodoranti o antitraspiranti. I deodoranti mascherano gli odori e gli antitraspiranti riducono la produzione di sudore.