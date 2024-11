L'isola dove vivevano i sentimenti

un'isola dove vivevano tutti i sentimenti, tra cui l'ottimismo, la felicità, l'amore la gratitudine, la conoscenza, l'impazienza, l'avarizia, la tristezza, la gelosia, la vanità, ecc. Un giorno si scoprì che l'isola stava per sprofondare, così ognuno di essi si costruì la propria barca per andarsene, tranne l'amore. L'amore fu l'unico che ebbe il coraggio di rimanere giacché aveva intenzione di resistere fino all'ultimo momento.l'isola fu sul punto di inabissarsi, l'amore decise di chiedere aiuto.stava passando di là con la sua barca. L'amore la vide e le chiese: "", rispose l'avarizia.vide la vanità passare e la pregò: "La vanità rispose: ", l'amore vide la tristezza e le disse: "La tristezza rifiutò, dicendo: ", tutti gli altri sentimenti passarono di là con le loro barche e ognuno si rifiutò di far salire a bordo l'amore, quando, improvvisamente, si udì la voce di un vecchio, che, rivolgendosi all'amore, le disse: "giunsero sulla terraferma, dopo aver fatto scendere l'amore, l'anziano se ne andò. Rendendosi conto di quanto bene le avesse fatto quell'uomo, l'amore gli chiese: "", rispose quello., "Il vecchio sorrise e con profonda saggezza, rispose, "Possiamo capire il valore del sentimento dell'amore solo con il passare del tempo. Perciò, non lasciamolo mai andare via per inutili litigi o stupide ragioni.