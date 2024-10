Uno strano uccello con due teste

, sulla riva di un lago viveva uno strano uccello che aveva due teste, una rivolta verso destra e l'altra a sinistra. Sebbene condividessero lo stesso corpo, le due teste ragionavano ognuna per conto proprio comportandosi come rivali ()., le due teste erano solito imbeccarsi tra loro anche per i motivi più futili. Un giorno, mentre l'uccello stava sorvolando il lago, la testa di sinistra vide un grande albero con sopra un delizioso frutto che aveva un aspetto invitante.ordinò all'uccello di raccogliere quel frutto. Il pennuto obbedì e si posò sull'albero. Dopo aver raccolto il frutto con le zampe, lo diede alla testa di sinistra che cominciò a mangiarlo, pensando: ", l'altra testa, quella di destra, gli chiese: "non aveva nessuna intenzione di privarsi di una parte di quel bocconcino così appetitoso, perciò, con un sorriso sarcastico, disse: "", obiettò l'altra.rispose seccamente: "della testa "" fece molto male all'altra di destra la quale, delusa e amareggiata, rimase in silenzio., mentre l'uccello sorvolava nuovamente le acque del lago, la testa di destra vide un bellissimo frutto nero che luccicava sopra un albero. L'uccello si accostò all'albero e colse il frutto per darlo alla testa di destra.che vivevano sull'albero, lo avvertirono: ".", anche la testa di sinistra, gridò: "" Rispose la testa di destra.: ": ", il frutto nero fu mangiato dalla testa di destra e in pochi attimi lo strano uccello con due teste precipitò a terra senza vita.possiamo identificare gli aspetti contraddittori di due personalità in una sola persona, che, in quanto separate e dissociate tra loro, sono condannate tutte e due alla sventura, poiché anche la parte buona ne esce sconfitta in quanto non riesce a placare le tendenze malvagie e invidiose dell'altra, e, quindi, non è in grado di evitare le conseguenze distruttive per entrambe.