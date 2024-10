La capra e il capraio

Esopo

questa favola da titolo "",ha voluto ricordarci che dobbiamo essere sempre consapevoli delle nostre azioni e assumerci la responsabilità delle conseguenze che queste potrebbero avere, sottolineando l'importanza della pazienza e della considerazione prima di agire. Infatti, il tentativo del capraio di nascondere il suo errore riflette la comune debolezza umana di voler insabbiare le proprie colpe o gli errori. Nel racconto si evidenzia questo tipo di atteggiamento, mostrando come la verità in molti casi si rivela nonostante tutti i nostri sforzi per nasconderla.una tranquilla giornata di pascolo, un capraio chiamò le sue capre affinché tornassero nella stalla. Tutte le capre cominciarono a camminare verso il proprio alloggio, tranne una, che, ignorando il richiamo del guardiano, continuò a brucare l'erba verde e succulenta del prato.dall'impazienza e volendo radunare velocemente il suo gregge, il capraio prese una pietra e la lanciò in direzione della capra disubbidiente con l'intento di spaventarla e orientarla verso la stalla. Ma il destino gli giocò uno strano scherzo, poiché la pietra colpì uno dei corni della capra, che si spezzò.e preoccupato per le conseguenze del suo gesto, il capraio corse verso la capra ferita, implorandola di non rivelare l'incidente al suo padrone., ancora dolorante, con tono di rassegnazione, rispose: "."