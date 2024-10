I proverbi tunisini più belli tradotti in italiano

sono solo un modesto frutto di un grande patrimonio popolare che si trasmette oralmente da una generazione all'altra. La loro conoscenza ci permette di comprendere alcuni aspetti dell'identità e delle tipicità culturali degli abitanti della Tunisia, come conoscere i loro usi, costumi nonché la natura della loro situazione, sociale e politica., i dieci migliori proverbi e detti popolari tunisini con la traduzione e la spiegazione in italiano:1. Accontentati del dolore che hai altrimenti rischi di avere un dolore più grande (Ched mchoumek la ijik ma achwem2. Agli occhi di sua madre la scimmia è una gazzella (Lkerd fi ine omou ghzel3. Il meglio tarda sempre ad arrivare (Lemlih yabta4. Neanche il cane nega le proprie origini (Ma yonker fi asslou ka el kalb5. Nemmeno io ti amo ma non posso vivere senza di te (La nhebek la nosbor alik6. Ogni seme si prende cura del suo fiore (Kol foul lehi fi nawarou7. Passa la notte con le rane, la mattina gracchierai (chi va con lo zoppo impara a zoppicare)Li bet maa jran yesbah iguarguer8. Se cambi la tua barba con un'altra, le perderai tutte e due (Ya mbdael lahya blahya techtekhom lethnine9. Sente il bruciore della brace solo chi ci cammina sopra (Mayhess el jamra ken li yaafess aliha10. Tuo figlio lo devi educare, tuo marito lo devi abituare (Weldek ala matrabbih w rajlek ala matssanssouquesti proverbi non provengono solo dall'etnia tunisina, ma esprimono valori e virtù che si diffondono nella cultura araba in generale. Lo si evince dalla somiglianza di altri paesi arabi posti sulla stessa sponda, a nord dell'Africa, tra cui l'Algeria, la Libia e il Marocco.