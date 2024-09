Le volpi sulle rive del Meandro

Esopo

dal titolo, "", è una breve novella scritta da Esopo che ci racconta di come la vanità e la spavalderia possano portarci a commettere atti davvero sconsiderati. Non perdetevi questa storia e la sua morale, poiché vi offre una preziosa lezione sulla prudenza e sui rischi che si corrono nel sottovalutare la potenza della natura e, soprattutto, un ammonimento contro l’arroganza, e l’importanza di riconoscere i propri limiti., in una calda e afosa giornata estiva, alcune volpi, per dissetarsi, si radunarono sulle rive del fiume Meandro. Quel giorno le acque del fiume erano assai turbolente e nessuna di loro osava immergersi per prima nel fiume, nonostante si incoraggiassero a vicenda.", disse tutt'a un tratto una di esse, incitando le altre a saltare in acqua. Ma nessuna di quelle volpi aveva il coraggio di farsi avanti. E così, volendo umiliarle e facendosi beffe della loro paura, spavaldamente e incautamente colei che aveva parlato, con un balzo sicuro si tuffò in acqua.che la potente corrente del fiume cominciò a trascinarla via senza che lei potesse fare nulla per uscire. Le altre volpi, seguendola dalla riva, esclamarono: ", trascinata senza alcuna resistenza e cercando di nascondere la sua fine imminente, rispose: ".", sebbene messa di fronte al suo destino, la spavalda volpe cercò di mantenere una facciata di orgoglio, aggiungendo, così, una velatura di ironia alla storia.