Colloquio di lavoro

fece domanda per un posto dirigenziale in una grande azienda. Dopo aver superato i test iniziali, incontrò il direttore per il colloquio finale. Il dirigente lesse dal curriculum che i risultati accademici del giovane erano ottimi, quindi gli chiese se avesse ottenuto delle borse di studio. Il giovane rispose di no." Chiese il direttore." Rispose il giovane." Chiese ancora il direttore." rispose il giovane, arrossendo per ciò che quell'uomo importante poteva pensare di un lavoro così umile.gli chiese di mostrargli le mani. Guardò due di mani lisce, forti e perfettamente curate." Chiese il direttore." Rispose il giovane., il direttore disse: "tornò a casa esultante, poiché sentiva di avere buone possibilità di ottenere quel lavoro. Quando arrivò a casa, si ricordò di ciò che gli aveva chiesto il direttore e andò a prendere una bacinella d'acqua, del sapone e un asciugamano, dopodiché disse a sua madre di lasciare che le lavasse le mani. Felice, sebbene con sentimenti contrastanti, la madre offrì le proprie mani a suo figlio., e mentre lo faceva, delle lacrime iniziarono a rigargli il viso. Era la prima volta che notava che le mani di sua madre erano così rugose, le nocche gonfie e nodose, e c'erano così tante piccole abrasioni e lividi su di esse. Alcune abrasioni erano così dolorose che la donna sussultava quando lui le toccava.il giovane si rese conto che erano state quelle mani che avevano fatto il bucato per sconosciuti, giorno dopo giorno, a permettergli di andare all'università. Le ferite alle mani erano il prezzo che sua madre aveva dovuto pagare per la sua istruzione e il suo futuro.aver pulito le mani di sua madre, lavò e stirò per lei tutti gli abiti rimasti, poi li piegò ordinatamente, pronti per essere consegnati il giorno successivo.tornò nell'ufficio del direttore il quale gli chiese: ", il giovane rispose: "