L'oratore Demade

Esopo

. Esistono molti modi per catturare l'attenzione di un pubblico, e questo, Demade, il famoso oratore ateniese, lo sapeva molto bene.le prerogative del parlare in pubblico e applicarle è molto importante per catturare l'attenzione della gente. Utilizzando una tattica inaspettata, Demade ci ha dato una profonda lezione sull'importanza di prestare attenzione alle questioni serie, in contrapposizione allo svago offerto dalle storie banali.era un grande oratore e politico ateniese del IV secolo aC. Un giorno si trovò nella situazione di dover catturare l'attenzione dei suoi concittadini su importanti questioni di stato. Si accorse che mentre parlava, le sue parole, sebbene piene di assennatezza e impellenza, si perdevano nel disinteresse dei suoi ascoltatori. Per attirare la loro attenzione, l'oratore ricorse ad una tattica assai singolare., improvvisamente, Demade cambiò discorso, cominciando a raccontare una favola di Esopo: "" E a queste parole, l'oratore si fermò., gli Ateniesi, ormai completamente catturati da quella suggestiva narrazione, chiesero con impeto: "" Con un sorriso sornione, Demade rispose: "".ci insegna che sebbene le distrazioni possano essere attraenti, è fondamentale mantenere la concentrazione su questioni importanti e sulle nostre responsabilità.