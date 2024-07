Lanyards personalizzabili per fiere, congressi ed eventi pubblici

I lanyards sono i laccetti utilizzati per portare con sé un badge aziendale, una tessera di riconoscimento e altri piccoli oggetti che possono essere utili in un ufficio o durante una manifestazione.

Ma non solo: il lanyard è disponibile in tantissimi colori e può essere stampato e personalizzato secondo le preferenze e necessità personali, trasformandosi in un oggetto promozionale efficace e visibile. Si può pensare di utilizzare i lanyards personalizzati per identificare più facilmente dipendenti e collaboratori in occasione di un evento pubblico, così come distribuirli al pubblico come omaggio promozionale. O ancora, nel caso di un evento, privato o aziendale, a inviti, il lanyard può rappresentare un segno di riconoscimento da rilasciare ai partecipanti per effettuare il controllo accessi.

Si tratta quindi di un gadget molto versatile, adattabile a diverse situazioni ed esigenze, che può contribuire a migliorare la visibilità di un marchio.

In quali occasioni si possono distribuire i lanyards

Proprio in merito alle caratteristiche di adattabilità, i lanyards possono essere utilizzati in diverse occasioni, tra cui:

Negli eventi di grandi dimensioni , ad esempio concerti o competizioni sportive, sono utili per identificare la squadra degli organizzatori, chiedere informazioni e ricevere assistenza;

, ad esempio concerti o competizioni sportive, sono utili per identificare la squadra degli organizzatori, chiedere informazioni e ricevere assistenza; In un ufficio, in una struttura pubblica o in un centro commerciale permettono di riconoscere il personale e trasmettono un’immagine seria e professionale, oltre a mettere in risalto il marchio;

o in un centro commerciale permettono di riconoscere il personale e trasmettono un’immagine seria e professionale, oltre a mettere in risalto il marchio; Nel caso di eventi che richiedono un costante controllo delle presenze, i lanyards consentono di verificare rapidamente la regolarità degli invitati.

Senza tralasciare naturalmente la praticità: con i lanyards è possibile avere sempre con sé chiavi, badge d’ingresso, tessere di riconoscimento e altri oggetti da tenere a portata di mano.

Promuovere il proprio marchio con i lanyards

Personalizzare i lanyards con il marchio e il nome dell’azienda e distribuirli come gadget è un metodo senza dubbio efficace e poco dispendioso per diffondere un brand sul mercato e renderlo riconoscibile.

La disponibilità di tanti modelli diversi permette ad ogni azienda di realizzare un gadget che si armonizzi perfettamente con la filosofia del marchio, con i colori più adatti e personalizzato con disegni e frasi d’effetto.

Criteri di scelta per i lanyard promozionali

Scegliendo i lanyards come gadget promozionali da distribuire a clienti o potenziali clienti, si consiglia di tenere conto di alcuni elementi che possono favorire il risultato finale.

Target di riferimento e contesto di destinazione

Il design e lo stile dei lanyards promozionali devono essere scelti in riferimento al target a cui sono destinati. Per un pubblico più professionale, ad esempio in occasione di congressi aziendali o presentazioni, sono adatti i modelli classici, mentre rivolgendosi ad un target più giovane e creativo è possibile giocare con i colori e scegliere lanyards stampati fantasia, oppure cordoncini in cotone con dettagli e fibbie in un materiale ecosostenibile, come la plastica biodegradabile o il bambù.

In particolare, la scelta di materiali ecocompatibili è indicata anche per quelle aziende che desiderano farsi notare proprio per avere adottato questo stile di comportamento: le tematiche ambientali oggi coinvolgono anche il mercato e possono contribuire a rafforzare il proprio brand.

Anche l’evento durante il quale i lanyards, uniti magari ad altri omaggi promozionali, vengono distribuiti è determinante nella scelta del modello giusto. Soprattutto se il laccetto portabadge viene utilizzato dai propri collaboratori nel corso di un evento specifico, è bene prestare un po’ di attenzione nella scelta del modello e dei colori più adatti.

Materiali, dimensioni, colori e personalizzazione

In genere, i lanyards sono costituiti da una fettuccia in poliestere con fibbie e piccoli moschettoni per agganciare chiavi e altri oggetti in materiale plastico o metallo. Esiste però la possibilità, come abbiamo visto, di scegliere materiali ecocompatibili, ad esempio un cordoncino in cotone naturale con dettagli e fibbie in bambù, legno o plastica biodegradabile.

La stampa del logo aziendale deve essere ben visibile: il consiglio è quello di scegliere il lanyard in un colore a contrasto e di stampare il logo o il nome dell’azienda su tutta la lunghezza del laccio, eventualmente scegliendo un modello più largo, in maniera tale consentire la massima visibilità.

Un elemento molto importante è la sicurezza: molti lanyards sono dotati di un sistema di apertura che si sblocca immediatamente nel caso di una trazione improvvisa, che può verificarsi se il laccio si incastra in una macchina in movimento.