Il cane amico fedele

L'impulsività non è una buona consigliera. Decidere in fretta può avere conseguenze disastrose e irreversibili, com'è successo in questo episodio.

le emozioni svolgono un ruolo importante nel nostro processo decisionale. Tuttavia, l'apprensione e la suggestione possono influire negativamente sul nostro giudizio e portarci a commettere errori nei processi di ragionamento, come purtroppo è accaduto nella seguente storia.viveva una giovane coppia di sposi a cui era mancata la gioia di essere genitori. Per riempire quel vuoto nella loro casa, decisero di adottare un cucciolo di pastore tedesco, che chiamarono "". Fido non era solo il loro animale domestico, era il figlio che non avevano avuto. Molto presto, il cane divenne un componente inseparabile della famiglia.il passare degli anni Fido si fece grande, diventando uno splendido pastore tedesco. La sua lealtà verso i padroni era incrollabile. In più occasioni aveva dimostrato il suo coraggio e i suoi riflessi pronti, proteggendo la coppia da ladri e da altri pericoli. Fido era più di un cane. Era un guardiano, un amico fedele che difendeva la sua casa da ogni avversità., dopo anni di attesa, il destino sorrise alla coppia, benedicendola con un bambino. L'arrivo di un figlio portò una nuova ondata di felicità nella loro casa. Fido cominciò a sentirsi trascurato, poiché il nuovo nato rubava tutta l'attenzione di mamma e papà. Il suo posto nella famiglia sembrava vacillare., mentre il bambino dormiva tranquillo nella sua stanza e la coppia si intratteneva in giardino, accadde qualcosa di inaspettato. Fido uscì scodinzolando dalla stanza del bimbo, con il muso sporco di sangue e un ghigno misto di compiacenza e di orgoglio. Il padre fu letteralmente invaso da una paura irrazionale che lo portò a compiere un gesto tanto impulsivo quanto violento, mettendo fine alla vita di Fido.nella stanza di suo figlio, le sue paure furono subito allontanate quando vide una vipera che giaceva sul pavimento, senza vita, vittima del coraggio di Fido., il guardiano silenzioso aveva protetto la sua famiglia, sacrificando la propria vita. L'uomo, sopraffatto dal dolore e dai sensi di colpa, pianse amaramente, rammaricandosi della decisione che troppo in fretta aveva preso.ci fa capire che adottare un cane, un gatto o qualsiasi altro animale domestico è una decisione assai importante, poiché genera un grande cambiamento nella vita della famiglia che si prende cura dell'animale.