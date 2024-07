I migliori proverbi e detti scozzesi

), è una delle quattro nazioni (), che formano la Gran Bretagna. La capitale della Scozia è Edimburgo, mentre Glasgow è la sua città più grande. Gli scozzesi hanno sempre combattuto per mantenere intatta la propria identità e tradizione, che risale a migliaia di anni fa. La Scozia è rimasta indipendente fino al 1707, anno in cui fu firmato l'Atto di Unione con l'Inghilterra. Tuttavia, ancora oggi conserva gran parte della sua identità.Scoprite quali sono i loro usi e costumi attraverso questi proverbi e detti scozzesi che, oltre ad essere popolari, possono essere molto utili per affrontare il vostro viaggio attraverso le Highlands.A' bhiast as mutha ag ithe na beiste as lugha);A bhò is miosa 'th' anns a bhuaile 'S is cruaidh ni gèum);Abair ach beagan is abair gu math e);Air rèir do mheas ort fhèin 'S ann a mheasas càch thu);Aithnichear an leomhan air scriob de iongann);Aithnichear duine air a chuideachd);Am fear a bhios beudach e fhéin, cha sguir e a dh'èigneachadh chàidh);Am fear a ghleidheas a theanga, gleidhidh e a charaid);Am Fear nach gheidh na h-airm 'nam na sìth, Cha bhi iad aige 'n am a chogaidh);Am fear nach seall roimhe, seallaidh e as a dheigh);An neach nach cìnn na chadal, Cha chìnn e na dhuisg);An ni 's an teid dàil theid dearmaid);An rud a nithear gu math, chithear a bhuil);An rud a théid fad o'n t-sùil Théid e fad o'n chrìdhe);An rud a thig gu dona falbhaidh e leis a ghaoith);An rud nach gabh leasachadh, 'S fheudar cur suas leis).[next]B'fhearr a bhi gun bhreith na bhi gun teagasg);B'fhearr gun toiseachadh na sguir gun chriochnachadh);Bheirear comhairle seachad ach cha toirear giùlan);Bheir an èigin air rud-eigin a dheanamh);Bidh an ùbhal is fhearr air a mheangan is àirde);Bithidh cron duine cho mòr ri beinn mas leir dha fhèin e);Bheir aon fhear each gu uisge, ach cha toir a dhà-deug air òl);Brisidh an teanga bhog an cneath).Ceann mór air duine glic is ceann circ air amadan);Cha d'dhùin dorus nach d'fhosgail dorus);Cha mhisde sgeul mhath aithris da uair);Cha sgeul rùin e is fios aig triuir air);Cha tuit an t-ubhal fada bhon chraoibh);Cha'n eil fealladh ann cho mòr ris an gealladh gun choimhlionadh);Cha'n eil saoi gun choimeas);Cha'n fheum an ti a shealbhaicheas an toradh am blàth a mhilleadh);Cha'n fhiach Gille gun char, 'S cha'n fhiach Gille nan car).[next]Dail chuach am bainne ghobhar, suath ri d' aghaidh, 's chan eil mac rìgh air an domhan nach bi nad dhèidh);Droch bhrògan air bean greusaiche, droch cruidhean air each gobha, droch bhriogais air gille tàilleir, droch chart aig saor).Eiridh tonn air uisge balbh);Èist ri gaoth nam beann gus an traogh na h-uisgeachan).Feuch gu bheil do theallach fhéin sguaibte, ma's tog thu luath do choimhearsnaich).Gealladh gun a'choimhghealladh, is miosa sin na dhiultadh).Is fhearr bloigh bheag le bheannachd, na bloigh mór le mallachd);Is fhearr na'n t-òr sgeul air inns' air chòir);Is ionnan tosd 'us aideachadh);Is math am buachaill' an oidhche, bheir e dhachaidh gach beathach is duine);Is tric a bheothaich srad bheag teinne mór).Lionar bearn mór le clachan beaga).Mu tha thu airson a bhith buan, na teid eadar an té ruadh agus a' chreag).Na las sop nach urrainn duit féin a chuir as);Na sir's na seachainn an cath);Na toir breith air réir coltais faodaidh cridh beartach a bhi fo chòta bochd);Ní mar a shíltear a bhítear);Nil aon tintean mar do tintean fein).[next]Pós bean ón sliabh agus pósfaidh tú an sliabh).Sìth do d'annam, is Clach air do Chàrn).Tagh do chomhluadar ma'n tagh thu do dheoch);Theid duine gu bàs air sgàth an nàire);Thig crioch air an saoghal, ach mairidh gaol is ceòl);Tri rudan a thig gun iarraidh: an t-eagal, an t-eudach's an gaol).