Come reagiscono i segni zodiacali quando dici: ti amo

la persona più importante della tua vita ti dice "", è importante prenderla sul serio. Pensa a cosa provi per quell'uomo o quella donna e chiediti se anche tu ricambi il suo amore. Se lo fai, allora dovresti dirglielo anche tu, in modo che sappia che siete sulla stessa lunghezza d'onda. Se non sai cosa dire, non preoccuparti. Di seguito puoi vedere come si comporta ciascuno dei segni zodiacali di fronte al "ti amo".: L'Ariete ti dirà che ti ama ancora di più. Nessun sacrificio è troppo grande per un Ariete innamorato/a, soprattutto quando la persona amata gli dice che l'ama.: Non sono molte le persone che riescono a raggiungere il cuore del Toro. Lui/lei è pronto/a a rifiutare qualsiasi manifestazione d'affetto se non è del tutto sicuro/a di ciò che vuole.: I Gemelli diranno che amano il modo in cui ti vesti, parleranno del tempo, ecc. In poche parole, i Gemelli tendono ad evitare di parlare dei sentimenti e spesso evitano l'argomento.: L'innamorato/a del Cancro ti chiederà se ne sei sicuro. Il cancro è cauto con il suo cuore e fa mille domande per assicurarsi che il suo partner non stia prendendosi gioco di lui o lei.: Gli appartenenti al segno del Leone diranno che gli sembra normale che tutti lo amino. In pratica, un Leone si aspetta che tu lo ami in ogni caso, che tu glielo dica oppure no.: Un nativo della Vergine ti ringrazierà per averglielo detto. Forse non è il più loquace tra i dodici segni dello Zodiaco, ma sicuramente apprezzerà le tue parole d'amore.: Un/una Bilancia cercherà di fuggire da impegni profondi e da qualsiasi altra cosa che rende la sua vita più complicata di quanto pensi che debba essere.: Quando uno Scorpione è innamorato, il suo amore non svanisce mai, ma ci vuole del tempo per conquistarlo/a. Di sicuro, non dirà mai che ti ama troppo in fretta.: Se anche lui o lei è innamorato/a, il Sagittario risponderà subito al suo pretendente, confermandogli/le all'istante il suo affetto.: Il Capricorno è lusingato quando qualcuno gli dice che lo ama, ma non lo darà a vedere, anzi, risponderà che in fondo lo sapeva già.: L'Acquario è un po' filosofo, per cui metterà in discussione l'intero concetto dei sentimenti. Probabilmente, la prima cosa che chiederà è: "Che cos'è per te l'amore?": Se c'è una cosa che i Pesci odiano, è l'inganno, per cui si assicurano di aver sentito bene le parole dell'altro/a, prima di mostrare qualsiasi accenno di assenso.