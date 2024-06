Oroscopo luglio 2024 Pesci 🐟

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in trigono (Cancro), dal 22 in quinconce (Leone);

Luna nuova il 6 in trigono (Cancro) - Luna piena il 21 in semisestile (Acquario);

Mercurio in trigono (Cancro), dal 2 in quinconce (Leone), dal 25 in opposizione (Vergine);

Venere in trigono (Cancro) dal 11 in quinconce (Leone);

Marte in sestile (Toro) dal 20 in quadratura (Gemelli);

Giove in quadratura (Gemelli);

Saturno r. in Pesci)

Urano in sestile (Toro);

Nettuno in Pesci, dal 2 retrogrado;

Plutone in semisestile (Acquario);

chiunque abbia bisogno può contare sulla bontà dei Pesci. Voi date molto agli altri, ed è proprio per questo motivo che il vostro oroscopo suggerisce di chiudere le porte per un po', poiché a causa della vostra eccessiva generosità correte il rischio di diventare bisognosi a vostra volta. Dedicate i vostri sforzi a voi stessi. Qualsiasi cosa stiate pensando di fare in questo mese di luglio, per ottenere un buon risultato sarà richiesta massima concentrazione ed energia.Riguardo alla sfera affettiva, voi Pesci state per vivere momenti di gioia e felicità che sapranno compensare i momenti difficili che avete dovuto superare negli ultimi tempi. Tranquillizzatevi, perché la vostra relazione sentimentale sta per entrare in un periodo di intenso trasporto. Vivrete assieme alla vostra metà delle esperienze incredibili. Se siete single, le opportunità di iniziare una storia d'amore o una nuova relazione, sono più probabili di quanto crediate, ma dovrete superare le vostre paure, soprattutto, dovrete mettere da parte il timore di essere rifiutati o il dubbio di ripetere gli stessi errori che avete commesso nelle relazioni passate e che vi impediscono di proseguire nella vostra crescita sentimentale. Incontrerete una persona che vi porterà molta gioia.Molto presto Mercurio non sarà più in trigono alla vostra costellazione e questo si traduce che in tema di lavoro perdurerà una situazione di criticità dalla quale potrete risalire a galla solo agendo con pazienza e prudenza. Qualsiasi idea vi venga in mente, anche la più vantaggiosa, sarà meglio che la esaminiate con molta prudenza. Se siete un professionista o avete un lavoro autonomo, agite con cautela. Nonostante i vostri sforzi, potreste ottenere l'effetto contrario di quanto previsto. Se lavorate alle dipendenze di terzi, nella terza settimana, con la Luna piena in semisestile al vostro segno, riceverete un meritato riconoscimento dai vostri superiori.Emozioni contrastanti a luglio potrebbero causarvi qualche malessere. Abbandonate le vostre preoccupazioni e distraetevi. Il vostro benessere psico-fisico correrà il rischio di deteriorarsi se non riuscirete a trovare uno sbocco alle eccessive tensioni cui vi siete fatti carico. Liberatevi dalle apprensioni che avete imposto a voi stessi. La pratica regolare di un esercizio di respirazione migliorerà il vostro livello di rilassamento muscolare e vi aiuterà a bilanciare il sistema nervoso.I vostri giorni fortunati sono: martedì 9, venerdì 19 e lunedì 29 luglio 2024.