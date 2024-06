Oroscopo luglio 2024 Capricorno

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole in opposizione (Cancro), dal 22 in quinconce (Leone);

Luna nuova il 6 in opposizione (Cancro) - Luna piena il 21 in semisestile (Acquario);

Mercurio in opposizione (Cancro), dal 2 in quinconce (Leone), dal 25 in trigono (Vergine);

Venere in opposizione (Cancro) dal 11 in quinconce (Leone);

Marte in trigono (Toro) dal 20 in quinconce (Gemelli);

Giove in quinconce (Gemelli);

Saturno r. in sestile (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in semisestile (Acquario);

voi nativi Capricorno vi lamentate. La vostra forza vi consente di affrontare e superare anche gli ostacoli più difficili. Sapete che alla fine trionferete e che più dura si fa la lotta, maggiori sono le vostre probabilità di vittoria. A luglio 2024 ci saranno influssi astrali lungo la vostra area zodiacale che vi incoraggeranno a svolgere attività che avranno a che vedere con il vostro modo organizzato di affrontare la vita.Sotto gli influssi di Venere in opposizione, sarà davvero difficile comunicare con la vostra metà e capirvi a vicenda. C'è la possibilità che si riaprano vecchie ferite del passato che possono provocare una crisi nella vostra relazione. Il dialogo e un'apertura alle emozioni saranno la chiave per uscire da situazioni che altrimenti potrebbero complicarsi. Siate più vicini alla persona che amate e la vostra relazione diventerà più stabile e comunicativa. Per i giovani Capricorno che ancora hanno il cuore libero, entro la prima quindicina del mese, la vostra vita sentimentale si avvierà verso una svolta per il meglio. Il buon Giove in trigono alla vostra costellazione rafforzerà le vostre armi di seduzione e vi donerà la parola adatta al momento giusto. E, poiché sapete apprezzare le gioie del focolare domestico, potrete avviare una storia romantica con un buon margine di felicità.Solitamente, voi lavoratori appartenenti al segno zodiacale del Capricorno avete tutto sotto controllo, compresa una contabilità perfetta e sempre in ordine, ma forse non lo sarà durante questo mese di luglio in cui ci saranno dei cambiamenti. Non mancherà qualche piccolo problema che in ogni caso potrete risolvere molto facilmente. Le vostre prestazioni a luglio saranno eccellenti e tutto ciò v'incoraggerà a mostrare le vostre grandi doti di praticità e metodo di lavoro. Avrete fortuna in questioni finanziarie. Solo, fate attenzione quando firmate contratti o documenti che potrebbero compromettere il vostro futuro.Il benessere in generale sarà abbastanza buono nelle prossime quattro settimane, tuttavia, dovreste rilassarvi un po'. Alcune preoccupazioni vi stanno causando delle tensioni. Se notate che non riuscite a dormire, oppure sentite una certa agitazione e il respiro in affanno, allora dovrete cercare di rilassarvi. In questo caso, iniziare un'attività ricreativa non solo può distrarvi e darvi dei momenti di ristoro, ma contribuirà anche a un benefico rilassamento mentale.I vostri giorni fortunati sono: venerdì 5, domenica 14 e mercoledì 24 luglio 2024.