Oroscopo luglio 2024 Acquario

Oroscopo del mese di luglio 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Sole in quinconce (Cancro), dal 22 in opposizione (Leone);

Luna nuova il 6 in quinconce (Cancro) - Luna piena il 21 in Acquario;

Mercurio in quinconce (Cancro), dal 2 in opposizione (Leone), dal 25 in quinconce (Vergine);

Venere in quinconce (Cancro) dal 11 in opposizione (Leone);

Marte in quadratura (Toro) dal 20 in trigono (Gemelli);

Giove in trigono (Gemelli);

Saturno r. in semisestile (Pesci);

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci), dal 2 retrogrado;

Plutone in Acquario;

a cui i nativi Acquario attribuiscono un valore inestimabile è l'amicizia. Durante il mese di luglio 2024 riceverete un indiscutibile apprezzamento dalle persone con le quali interagirete e, poiché in genere non sottostate alle convenzioni, il vostro bisogno di comunicare vi porterà lungo percorsi insoliti e misteriosi. Nelle prossime quattro settimane avrete le stelle a favore per realizzare quei vecchi sogni che avevate messo da parte.Le prime giornate di luglio potranno risultare abbastanza fortunate per i nati nel segno dell'Acquario, specialmente sul versante affettivo. Dopo un periodo carente di esperienze, con Venere in quinconce alla vostra costellazione, si prospetta per voi un palcoscenico molto attivo a livello sentimentale. Siate pronti, perché l'amore è in attesa di buone opportunità che non tarderanno ad arrivare. Gli influssi venusiani vi faranno capire gli errori che state facendo e vi daranno la capacità di trovare il modo migliore per relazionarvi con la vostra metà. Le coppie che hanno figli vedranno migliorare le relazioni all'interno della famiglia. Se il vostro cuore è ancora libero, avrete l'opportunità di conoscere una persona che più in là diventerà il vostro grande amore.A luglio ci saranno alcuni cambiamenti assai positivi per molti lavoratori Acquario, ma dovrete impegnarvi a fondo se volete raggiungere un successo che si prospetti redditizio a lungo termine. C'è anche la possibilità che si presentino delle opportunità dall'estero. Siate contenti di queste innovazioni, perché sicuramente non ve ne pentirete. In ogni caso, il vostro astrologo Jennaro consiglia di lavorare su presupposti reali se volete evitare perdite finanziarie, anche perché da un po' di tempo l'economia in generale è alquanto confusa e instabile.Durante il periodo estivo voi Acquario tendete a trascurarvi, quindi, non sarà insolito aspettarsi qualche tipo di problema muscolare soprattutto alle estremità inferiori. Probabilmente sarà verso la fine del mese che avrete più problemi, con la comparsa di difficoltà respiratorie oltre a dolori alle gambe. Potreste praticare uno sport acquatico, come il nuoto, al fine di migliorare l'ossigenazione in tutte le parti del corpo, inoltre, facilitereste la produzione naturale dei vostri anticorpi.I vostri giorni fortunati sono: mercoledì 3, sabato 13 e domenica 21 luglio 2024.