una donna entrò in un negozio di animali e comprò un pappagallo che, secondo quanto promesso dal venditore, era capace di ripetere tutto ciò che sentiva. Eppure, il giorno dopo, la donna riportò il pennuto in negozio per restituirlo poiché non aveva emesso un solo suono sebbene lei gli avesse parlato di continuo." disse la donna al negoziante." Domandò il venditore, sostenendo: "comprò uno specchio e se ne andò. Il giorno dopo ritornò lamentando che l'uccello continuava a rimanere muto." Chiese ancora il venditore, argomentando così: "acquistò una scala e se ne andò. Ma il giorno dopo ritornò." Replicò il negoziante, sostenendo che non appena inizierà a dondolarsi, il pappagallo parlerà come un matto., la donna comprò un'altalena e se ne andò. Il giorno dopo, quando entrò nel negozio, il suo volto era cambiato.", disse la donna. A quelle parole il proprietario del negozio di animali rimase scioccato." Chiese l'uomo." Rispose la donna.Non aspettare che il pappagallo muoia!ci insegna che a volte dimentichiamo ciò che è veramente importante nella vita. Siamo così presi dalle frivolezze che trascuriamo ciò che è realmente necessario.