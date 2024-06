MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi L'incidente Esiste una tendenza generale per cui gli uomini tendono a considerarsi più intelligenti di quanto non lo siano in realtà. Una donna alla guida di un'auto attraversò a tutta velocità un incrocio col semaforo rosso e andò a schiantarsi contro un'altra vettura guidata di un uomo. Entrambe le auto furono gravemente danneggiate ma miracolosamente nessuno dei due al volante rimase ferito.



Dopo che i due scesero dalle auto, la donna disse: "Ehi, guarda le nostre macchine. Sono tutte accartocciate, ma per fortuna noi siamo illesi. Questo deve essere un segno del Cielo. Forse era destino che dovevamo incontrarci, fare amicizia, e magari vivere insieme per il resto dei nostri giorni."



"Sono completamente d'accordo con te", rispose l'uomo: "Questo deve essere un segno dall'alto."



La donna continuò: "Guarda qui, ecco un altro miracolo. La mia macchina è completamente demolita, ma la mia bottiglia di scotch vecchio di 25 anni non si è rotta. Sicuramente il fato voleva che bevessimo questa prelibatezza e brindassimo alla nostra buona sorte."



La donna offrì la bottiglia all'uomo. L'uomo annuì in segno di assenso, l'aprì, bevve metà della bottiglia e la restituì alla donna. Lei prese la bottiglia, rimise subito il tappo e la ridiede all'uomo. Lui le domandò: "E tu, non ne vuoi?" Ella rispose: "No, penso sia meglio aspettare l'arrivo della polizia."



Morale di questa storia? Anche Adamo mangiò la mela offerta da Eva. Gli uomini non impareranno mai!

