Pazzianno pazzianno... Nino Vicidomini

I giochi del passato con cantilene e poesie in "lingua nostra"

A Campana (Alla campana);

A carrecauoglio (a carica olio);

A cemmenèra (la ciminiera);

A Maronna saglie o scenne (dov'è?);

A nnascunnarèlla (nascondino);

A ppaccarìglio (allo schiaffetto);

A saltamuro (con le monete);

A scarrecavarrìle (a scaricabarile);

A scòppola e t' 'a tiene (lo scappellotto tocca e fuggi);

A tuccà fierro (a toccare ferro);

A zumpà cavalluccio (salta cavallina);

A zumpà cu 'a funa (saltare la fune);

Acchiapparella (acchiappino);

Annascunniglio (nascondino);

Cu' 'o chirchio (con il cerchio);

Giggino Giggetto (Gigino Gigetto);

Giro, girotondo (cantilena);

Mazza e Pìvuzo (la lippa);

'Mponta 'a Luna (salterello);

'Nterra 'a rena (sulla sabbia - spiaggia);

'O maccaròne 'e zita (il maccherone di fidanzamento);

'O paro e sparo (il pari e dispari);

'O schiuoppo (lo schioppo con le figurine);

'O strùmmolo (la trottola);

'O tuocco (la conta);

Sèsca risesca (fischia rifischia);

Trezza longa - Zompacavallo o cavallo muscio (salta montone);

Zumpettànno (saltellando).

ho partecipato al primo raduno ex alunni elementari e medie, classe di ferro 1954 e dintorni, promosso dal buon, amministratore del Gruppo su Facebook, " Nati nel 1954 classe di ferro ", e che ha avuto luogo al ristorante al Vesuvio "" a Trecase (Napoli). Un evento che mi ha dato l'opportunità di rivivere momenti indimenticabili e riconnettermi con i vecchi compagni di classe., non solo ha permesso a tutti di ricordare i giorni lontani di studio e di espedienti, ma anche di rievocare i risultati e le esperienze che ognuno di noi ha avuto da allora fino a oggi. Un'occasione unica per riflettere sugli anni di studio, ricordare momenti felici e celebrare coloro che ci hanno accompagnato nel nostro cammino formativo., abbiamo reso omaggio a quei docenti che ci hanno insegnato con passione e dedizione, e che hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Abbiamo ricordato anche quei compagni che non sono più con noi, ma il cui spirito e la cui memoria rimarranno sempre vivi nei nostri cuori., il noto poeta e scrittore trecasese,, ha omaggiato ognuno dei presenti con una copia di uno dei suoi lavori, con prefazione confidenziale del prof., ed edito dasu questo generoso gesto volevo soffermarmi poiché, "", che tradotto in italiano vuol dire "", non è un semplice libro ma una guida pratica sui classici giochi d'infanzia del dopoguerra, quando si usciva a giocare con gli amici per strada, passando ore correndo, saltando, giocando a pallone, inventando giochi e ridendo tutti insieme, cose che i bambini di oggi non conoscono.il crescente uso della tecnologia nel tempo libero dei ragazzi, molti dei giochi popolari per strada o al parco, che un tempo rappresentavano la soluzione più ricreativa per socializzare e divertirsi, sono andati perduti.a questa raccolta di giochi tradizionali, oggi i nostri nipoti potranno conoscere e praticare queste attività divertenti che hanno fatto parte della cultura ludica nel nostro Paese., questo libro recupera le esperienze giocose della nostra infanzia attraverso l'utilizzo di testi esplicativi, ma anche di immagini cariche di sentimento. Ogni pagina di questo volume è un piccolo tesoro del passato con cui recuperare quel primo giorno di scuola, le buone maniere che la maestra o il maestro trasmetteva, i giochi con gli amici o le scene tra le mura domestiche, dove la famiglia aveva un ruolo fondamentale.perché ci hanno permesso di sviluppare la nostra creatività, la nostra immaginazione e le nostre abilità sociali. In questo contesto abbiamo imparato a condividere, a rispettare le regole e a risolvere i conflitti in modo amichevole., noi ci dimentichiamo quanto è importante il tempo trascorso giocando all'aria aperta in compagnia di altri bambini. I nuovi dispositivi elettronici sempre più tecnologici ci hanno semplificato la vita, ma ci hanno anche privano di esperienze arricchenti e divertenti., ecco solo alcuni dei giochi sapientemente descritti in questo libro ( che potete trovare qui ), e che invito tutti a leggere, sia grandi che piccini.