Oroscopo giugno 2024 Vergine 🙎‍♀️

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Vergine 🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in quadratura (Gemelli) - dal 20 in sestile (Cancro);

Luna nuova il 6 in quadratura (Gemelli) - Luna piena il 22 in trigono (Capricorno);

Mercurio in trigono (Toro) dal 17 in sestile (Cancro);

Venere in quadratura (Gemelli) dal 17 in sestile (Cancro);

Marte in quinconce (Ariete) dal 9 in trigono (Toro);

Giove in quadratura (Gemelli);

Saturno in opposizione (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in opposizione (Pesci);

Plutone retrogrado in quinconce (Acquario);

comincerete a percepire il messaggio che Urano, il pianeta dei grandi cambiamenti, vi sta inviando. Sarete incoraggiati ad andare avanti nei processi di evoluzione che questo pianeta vi suggerirà . Nel bene o nel male, sarete più aperti alle nuove esperienze. Insomma, sta per aprirsi una nuova strada sul vostro cammino, dove parecchi dei vostri problemi saranno risolti, anche se a volte in un modo un po' anomalo.Uno schieramento di autorevoli pianeti, tra cui il Sole, Mercurio, Venere e Marte, vi accorderanno un fascino spettacolare. Ciò vi consentirà di trascorrere momenti piacevoli e divertenti. Approfittate di questo straordinario potere per pianificare una fuga romantica o avviare un progetto assieme alla vostra dolce metà . In questo modo, potrete dimostrare che il vostro amore è sincero e leale e che siete a pieno titolo la sua anima gemella ideale. Se siete soli e state cercando la persona con cui condividere il vostro percorso di vita, sfruttate le opportunità che stanno per presentarsi alla vostra porta. Gli influssi degli astri in questo momento sono davvero eccezionali e sosterranno i vostri sogni. Una persona molto speciale si innamorerà di voi a prima vista.Uno dei pregi migliori dei nativi Vergine è che siete in perfetto equilibrio tra pazienza e ambizione. Siete ben consapevoli che bisogna puntare verso gli obiettivi più alti e sapete anche come raggiungere i vostri traguardi migliori. A giugno queste qualità vi saranno utili, poiché sarà necessario fare un passo indietro prima di proseguire di nuovo in avanti, visto che avete Saturno dissonante. Molto probabilmente, in questo periodo non vi sarà semplice gestire i problemi di natura legale e/o burocratica che potrebbero sopraggiungere a partire dalla seconda metà del mese. Perciò, sarà necessario fare ulteriori sforzi se volete ottenere maggiori successi.Vista la situazione astrale, per il mese di giugno 2024 si prevede una fase di resilienza piuttosto ridotta. Fino a qualche tempo fa la presenza di Giove aveva molto migliorato la vostra vita. Adesso, però, dovrete fare i conti con Saturno il quale richiede grandi sacrifici e molto sudore poiché non solo è opposto al vostro segno ma gira anche in moto retrogrado, quindi, sarà meglio fare attenzione perché vi ruberà le energie, rendendovi giorno dopo giorno nervosi e pieni di stanchezza.I vostri giorni fortunati del mese, sono: lunedì 3, sabato 15 e martedì 25 giugno 2024.