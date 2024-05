Oroscopo giugno 2024 Scorpione 🦂

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole in quinconce (Gemelli) - dal 20 in trigono (Cancro);

Luna nuova il 6 in quinconce (Gemelli) - Luna piena il 22 in sestile (Capricorno);

Mercurio in opposizione (Toro) dal 17 in trigono (Cancro);

Venere in quinconce (Gemelli) dal 17 in trigono (Cancro);

Marte in quinconce (Ariete) dal 9 in opposizione (Toro);

Giove in quinconce (Gemelli);

Saturno in trigono (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in opposizione (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone retrogrado in quadratura (Acquario);

del Sole, Mercurio e Venere, in trigono in questo periodo, riuscirete ad avere successo su tutti i fronti, ma dovrete stare attenti agli amici falsi e sleali. Vi troverete ad affrontare e risolvere alcune questioni, per cui vi troverete sotto pressione, tuttavia, rimanete fermi nelle vostre decisioni e i punti di vista perché sapete bene di essere nel giusto. I fatti dimostreranno che avete ragione. Alla fine del mese arriveranno delle spese su cui non avevate contato, ma avrete anche delle entrate extra.Le quattro settimane che formano il mese di giugno 2024 potranno essere meravigliose per molti nativi Scorpione. Ben presto Venere sarà in trigono alla vostra costellazione, per cui aumenterà la capacità di comunicare i vostri sentimenti più profondi. Anche Mercurio sarà bendisposto verso la vostra area zodiacale, soprattutto dopo la prima quindicina. Fate attenzione soltanto a non farvi prendere da strani desideri ed escludete qualsiasi possibilità di iniziare una relazione clandestina o parallela. Se siete single e in cerca dell'altra metà , giugno sarà un mese fantastico per corteggiare chi volete oppure per migliorare un legame affettivo. Conoscerete una persona con cui condividerete le vostre esperienze. Cercate, però, di non esporvi troppo, specialmente se non conoscete bene la persona con cui volete iniziare una relazione. È importante che la vostra fiducia sia concessa solo a chi vi dà prova di sincerità , poiché la vostra sensibilità vi rende vulnerabili e ci sono individui capaci di abusare dei vostri sentimenti e ferirvi.C'è un cauto ottimismo per quanto riguardano le vostre attività lavorative e/o professionali. Quello che è sicuro in quest'oroscopo mensile di Jennaro, è che avrete un buon vento che soffierà nelle vostre vele. Nettuno in trigono alla vostra area zodiacale renderà questo mese un buon periodo per dimostrare agli altri la vostra inventiva e le capacità creative. Prestate maggiore attenzione ai dettagli e al modo in cui comunicate le vostre idee. Non abbiate timore di cambiare programma o modificare qualche dettaglio se è ciò che serve per farvi raggiungere i vostri obiettivi. Soltanto, non agite d'impulso se qualcuno vi offre la possibilità di un nuovo accordo o contratto, perché dietro potrebbe esserci una trappola o addirittura un inganno.Il vostro benessere vi arriva da Venere giacché si trova in una posizione davvero eccellente. Inoltre, avrete molta vitalità che proviene dal trigono di Nettuno. Perciò, fossi in voi, non mi preoccuperei più di tanto dell'opposizione di Marte. Insomma, voi Scorpioni non avete nulla da temere perché questo cielo promette la possibilità di trovare una buona armonia. Prendetevi del tempo per meditare e collegatevi con il vostro io interiore. Ciò vi arricchirà e vi darà forza.I vostri giorni fortunati del mese, sono: domenica 2, sabato 22 e venerdì 28 giugno 2024.