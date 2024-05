Oroscopo giugno 2024 Pesci 🐟

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in quadratura (Gemelli) - dal 20 in trigono (Cancro);

Luna nuova il 6 in quadratura (Gemelli) - Luna piena il 22 in sestile (Capricorno);

Mercurio in sestile (Toro) dal 17 in trigono (Cancro);

Venere in quadratura (Gemelli) dal 17 in trigono (Cancro);

Marte in semisestile (Ariete) dal 9 in sestile (Toro);

Giove in quadratura (Gemelli);

Saturno in Pesci dal 29 retrogrado;

Urano in sestile (Toro);

Nettuno in Pesci;

Plutone retrogrado in semisestile (Acquario);

seconda quindicina di giugno 2024 vi troverete sotto un cielo benefico, con il Sole in trigono al vostro segno. Inoltre, il transito di Venere nella vostra area che riguarda i sentimenti, vi farà sentire protetti nei vostri affetti più cari. Dopo tanto soffrire, a volte anche ingiustamente, imparerete una grande lezione lungo la strada della vita. Con l'esperienza di questi giorni, non dovreste più commettere gli stessi errori.Voi Pesci appartenete a uno dei segni più bisognosi d'affetto di tutto il cerchio zodiacale. Il vostro problema è che se non ottenete le risposte che cercate, tendete ad essere attratti da altre persone che non è il vostro partner. È proprio su questo che dovrete vigilare affinché non vi facciate fuorviare da errate indicazioni di qualcuno intorno a voi che ha il solo scopo di danneggiare il vostro matrimonio o la convivenza. In questo caso, l'astrologo Jennaro consiglia di non avvicinarvi alle persone sbagliate solo per disperazione. Se siete ancora single, con l'arrivo di Venere in trigono alla vostra costellazione, molti di voi si troveranno sulla linea di tiro di Cupido il quale vi renderà dei veri rubacuori. Tutti cadranno incantati davanti al vostro fascino, dovrete solo decidere se vivere un'avventura passeggera o un romanzo che duri tutta la vita. In ogni caso, sarà una storia che soddisferà le vostre aspettative.Sul piano lavorativo e professionale avrete un periodo alquanto complicato, vista la disposizione dissonante di Saturno nel segno, che si sta muovendo in moto retrogrado. Potreste essere coinvolti in una serie di cambiamenti tali da generare incertezze sul posto lavoro. Sarà necessario mantenere la calma, poiché potreste non essere abbastanza concentrati e questo può influire sul vostro rendimento. Cercate di mantenere l'equilibrio e concentratevi sulle cose che sono veramente importanti. Per quelli di voi che hanno un'attività in proprio, gli ultimi giorni del mese di giugno saranno favorevoli per investire nel potenziamento di macchinari, attrezzature e nuove tecnologie.Fareste bene a prestare un poco di attenzione alla vostra dieta, perché molto probabilmente a giugno avrete la tendenza a ingrassare di qualche chilo. Se state pensando di cominciare una dieta, sarà meglio sentire prima il parere di un nutrizionista di fiducia. A volte non è necessario essere così rigidi, basta solo cambiare qualche piccola abitudine e le cose vanno a meraviglia. La pratica giornaliera di esercizi di ginnastica vi aiuterà molto.I vostri giorni fortunati del mese, sono: sabato 1, venerdì 21 e domenica 30 giugno 2024.