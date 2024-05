Oroscopo giugno 2024 Leone 🦁

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

Sole in sestile (Gemelli) - dal 20 in semisestile (Cancro);

Luna nuova il 6 in sestile (Gemelli) - Luna piena il 22 in quinconce (Capricorno);

Mercurio in quadratura (Toro) dal 17 in semisestile (Cancro);

Venere in sestile (Gemelli) dal 17 in semisestile (Cancro);

Marte in trigono (Ariete) dal 9 in quadratura (Toro);

Giove in sestile (Gemelli);

Saturno in quinconce (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone retrogrado in opposizione (Acquario);

, c'è la probabilità che si possa verificare un breve periodo di conflitti in cui potreste essere in disaccordo con i vostri amici reali o virtuali. Di regola, quando il pianeta della comunicazione non ci è favorevole, è meglio rallentare il ritmo e raffreddare i bollori. Cercate di allontanarvi in modo semplice e rapido da eventuali situazioni di contrasto. La migliore strategia? Tiratevi indietro.Voi nati sotto il segno del Leone siete spesso distratti a causa delle vostre innumerevoli attività, ma nei prossimi giorni dovrete impegnarvi un po' di più se volete dimostrare alla persona del cuore che siete davvero capaci di offrire quel sentimento che si chiama amore. Se continuerete nella vostra posizione indifferente, la coppia finirà per attraversare dei momenti di tensione, ma se invece vi mostrerete comprensivi, potete esser certi che passerete le giornate di giugno a crogiolarvi tra diletto e manifestazioni di affetto. Per quanto riguarda i leoncini dal cuore solitario, gli influssi di Venere, il cui picco si verificherà nella parte centrale del mese, vi conferiranno un rinnovato fascino e un potere di seduzione che vi permetteranno di guadagnare più fiducia in voi stessi. Ci sono molte probabilità che voi e la vostra futura anima gemella incrociate la stessa strada.In quanto appartenenti a un segno di fuoco, a voi leoni le sfide vi motivano e vi incoraggiano sebbene a volte vi troviate di fronte a qualche rischio. A giugno avrete ben chiaro ciò che volete essere e quello che volete ottenere, e, se rimarrete realistici nelle vostre aspettative, sarete in grado di centrare con successo i vostri bersagli. Imparate a regolare opportunamente il vostro spirito audace e potrete raggiungere obiettivi altrimenti impensabili. Un progetto in corso potrebbe presto raggiungere una conclusione positiva e portarvi ad avere l'ammirazione dei vostri amici e colleghi. Tenete le emozioni sotto controllo ed avrete un sicuro successo.Se state pensando di fare un viaggio, fate molta attenzione perché non avete l'energia adeguata per affrontare lunghi percorsi, soprattutto se non si tratta di un viaggio di piacere ma per lavoro. La quadratura di Urano crea affaticamento e tensioni, perciò potreste non trovarvi nelle giuste condizioni per divertirvi, specialmente in questo momento in cui state soffrendo le conseguenze di Saturno che a breve si muoverà in retrogradazione. Questo vuol dire che un imprevisto del passato potrebbe ripresentarsi e voi dovrete affrontarlo di nuovo.I vostri giorni fortunati del mese, sono: sabato 1, martedì 11 e domenica 23 giugno 2024.