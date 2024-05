Oroscopo giugno 2024 Gemelli 👬

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

Sole in Gemelli - dal 20 in semisestile (Cancro);

Luna nuova il 6 in Gemelli - Luna piena il 22 in quinconce (Capricorno);

Mercurio in semisestile (Toro), dal 4 in Gemelli, dal 18 in semisestile (Cancro);

Venere in Gemelli dal 17 in semisestile (Cancro);

Marte in sestile (Ariete) dal 9 in semisestile (Toro);

Giove in Gemelli;

Saturno in quadratura (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone retrogrado in trigono (Acquario);

nate sotto il segno dei Gemelli si riconoscono subito per la loro duttilità mentale. Con chiunque e in qualsiasi circostanza vi troviate, voi sapete dar prova della vostra cordialità e riuscite a conquistare l'interesse delle persone intorno a voi. Ciò che invece temete e da cui fuggite, è l'impegno in campo affettivo. Non riuscite a sopportare l'idea di essere vincolati a qualcuno, giacché avete bisogno di sentirvi liberiMolto probabilmente questo mese di giugno non inizierà molto bene per molti Gemelli, poiché ci sono alcuni pianeti piuttosto dissonanti. Primo fra tutti Saturno, che, oltre a trovarsi in quadratura, molto presto inizierà a girare in moto retrogrado, per cui sarà meglio che cerchiate di evitare inutili battibecchi che potrebbero compromettere la vostra relazione di coppia. Il vostro astrologo Jennaro suggerisce di stare attenti a ciò che dite, perché si dà il caso che anche Nettuno si trovi in posizione piuttosto disarmonica verso la vostra costellazione. Sotto questo cielo è importante che voi Gemelli non sottovalutiate le parole pungenti che possono generare delle complicazioni non solo con il partner, ma anche con tutti gli altri componenti della vostra famiglia e gli amici. In questo momento i gemellini dal cuore solitario intenti a corteggiare la persona che li attrae, potrebbero facilmente ricevere un rifiuto. A fine mese le cose cominceranno a migliorare. Il vostro magnetismo vi porterà verso piacevoli conquiste affettive.Giugno sarà un mese davvero interessante per quanto riguardano le attività lavorative e professionali. Giove nel segno fornirà una buona dose di fortuna a tutti quelli di voi che saranno pronti a rischiare. Il periodo è eccellente se volete investire del denaro nell'acquisto di un immobile o nella ristrutturazione della casa. Se siete giovanissimi e state studiando, questo è un buon momento per superare esami importanti. Non sottovalutate le opportunità in arrivo, perché vi potrebbe capitare un'occasione molto vantaggiosa. Se avete in mente di fare un viaggio, scegliete dei luoghi che non avete mai visitato finora, poiché una nuova cultura potrebbe riaccendere la vostra creatività.La dinamicità, la vitalità e l'efficienza, a giugno saranno messe in evidenza dal vigoroso Marte in sestile al vostro segno. Questo significa anche che il vostro essere instancabili potrebbe portarvi a commettere degli eccessi nelle vostre attività e a trascurare il riposo. Se volete evitare qualsiasi problema, sarà il caso di stabilire delle regole giornaliere. Ciò vi aiuterà a gestire meglio le vostre energie e a scongiurare diversi tipi di complicazioni.I vostri giorni fortunati del mese, sono: giovedì 6, domenica 16 e sabato 29 martedì 4, venerdì 14 e mercoledì 26 giugno 2024.