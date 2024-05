Oroscopo giugno 2024 Cancro 🦀

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

Sole in semisestile (Gemelli) - dal 20 in Cancro;

Luna nuova il 6 in semisestile (Gemelli) - Luna piena il 22 in opposizione (Capricorno);

Mercurio in sestile (Toro) dal 17 in Cancro;

Venere in semisestile (Gemelli) dal 17 in Cancro;

Marte in quadratura (Ariete) dal 9 in sestile (Toro);

Giove in semisestile (Gemelli);

Saturno in trigono (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in sestile (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone retrogrado in quinconce (Acquario);

si rinnoverà il 6 giugno 2024 in semisestile alla costellazione del Cancro, ciò modificherà positivamente le vostre abitudini. Nel bene o nel male a seconda della situazione in cui vi troverete, le cose prenderanno la loro strada e per voi ci sarà un notevole beneficio. Le relazioni avviate in questo momento saranno molto solide e piuttosto piacevoli. Cercate soltanto di non iniziare romanzi paralleli.Ci sono in previsione grandi novità per gli innamorati Cancro. Provate a fidarvi della vostra immaginazione, perché in questo modo potrete vivere giorni pieni di amorevolezza. Sul principio vi troverete di fronte a delle difficoltà , poi, la presenza di Venere in semisestile vi permetterà di vivere i vostri affetti con un pizzico di ottimismo. Una buona intimità saprà nutrire l'amore in maniera più che eccellente. I cancretti dal cuore solitario potranno aspettarsi una grande avventura sentimentale, soprattutto quelli più giovani. Avrete la possibilità di fare nuovi incontri, tra cui una persona che presto potrebbe diventare molto importante nella vostra vita, ma dovrete darvi da fare prima che Saturno inizi il suo moto retrogrado, perché potreste avere delle difficoltà nel dialogo con gli altri.Molto presto Mercurio transiterà nella vostra area zodiacale rendendovi più perspicaci del solito. Si avvicina anche il momento in cui dovrete prendere coscienza delle vostre responsabilità senza incolpare nessuno né sentirvi in colpa con voi stessi. Cercate di stabilire progetti precisi, con linee chiare nei confini con gli altri. Una discreta espansione dei vostri obiettivi professionali sarà un ottimo modo per avanzare nelle vostre ambizioni poiché il dio alato vi fornirà una visione ottimistica di crescita degli obiettivi e le capacità per raggiungerli.Saturno presto girerà in moto retrogrado e quando questo pianeta è in aspetto negativo, forti contingenze avverse possono ricadere su di voi. Potreste avvertire delle difficoltà nel relazionarvi con le persone. Inoltre, potrebbero verificarsi telefoni rotti, e-mail che non partono, problemi o guasti all'auto e disagi in generale. Per prevenire conseguenze disastrose, il vostro astrologo Jennaro vi invita a praticare tecniche di meditazione e di rilassamento.I vostri giorni fortunati del mese, sono: venerdì 7, lunedì 17 e giovedì 27 giugno 2024.