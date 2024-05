Oroscopo giugno 2024 Bilancia ⚖️

Oroscopo del mese di giugno 2024 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Sole in trigono (Gemelli) - dal 20 in quadratura (Cancro);

Luna nuova il 6 in trigono (Gemelli) - Luna piena il 22 in quadratura (Capricorno);

Mercurio in quinconce (Toro) dal 17 in quadratura (Cancro);

Venere in trigono (Gemelli) dal 17 in quadratura (Cancro);

Marte in opposizione (Ariete) dal 9 in quinconce (Toro);

Giove in trigono (Gemelli);

Saturno in quinconce (Pesci) dal 29 retrogrado;

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone retrogrado in trigono (Acquario);

potrebbero offuscare uno scenario che, tuttavia, non sarà poi così sfavorevole in termini di possibilità e di progresso. Infatti, nonostante ci possa essere qualche inconveniente, molte cose si svolgeranno a vostro favore. In ogni caso, nessun Bilancia potrà comunque sottrarsi a qualche compromesso. Qualunque cosa succeda restate fiduciosi. Giove è favorevole al vostro segno e la fortuna procederà al vostro fianco.Dopo un periodo piuttosto pesante, voi Bilancia vi troverete finalmente alla fine del tunnel e vedrete una luce molto chiara e luminosa. Sin dai primi giorni di giugno, comincerà per voi bilancini una fase molto positiva a livello sentimentale. Sotto il trigono armonico del Sole, Venere e Giove, sarete inclini a ricevere più affetto e premure del solito. Sentirete come un bisogno pressante di cominciare una nuova vita in cui manifestare la gioia in tutte le sue sfumature. Vivrete la vostra relazione a lettere maiuscole, visto che vi trovate in un momento favorevole. Al contrario, i cuori solitari non hanno davanti un periodo facile per la conquista. Può darsi che riceviate più delusioni che risposte positive, soprattutto nei primi giorni. Alla fine del mese tutto migliorerà. Conoscerete una persona con cui avrete un buon dialogo e che potrebbe dare il via a una stupenda relazione affettiva.Siate disposti a intraprendere nuove avventure che daranno una nuova svolta alla vostra realtà quotidiana. La Luna nuova in trigono alla costellazione della Bilancia sarà per voi fonte di cambiamento e rinnovamento. In contrapposizione, però, la retrogradazione di Saturno vi renderà incerti e confusi, per cui dovrete stare molto attenti alle proposte in arrivo. Sarà necessario valutare attentamente le nuove collaborazioni, gli investimenti finanziari e le spese. Insomma, sebbene anche Giove vi sostenga nel progresso professionale e nel successo economico, alcuni ostacoli potrebbero contribuire a creare ritardi. Se avete intenzione di acquistare una casa, il periodo è favorevole, ma cercate di non spendere troppo, perché una spesa imprevista potrebbe arrivare verso la fine del mese.Giove non è il solo pianeta che vi porterà benessere, ci saranno anche Venere e Nettuno con i loro raggi positivi e insieme saranno in grado di far crescere sia l'ottimismo che il vostro livello di autostima. Durante il mese di giugno la vostra salute sarà abbastanza buona, anche se all'inizio potreste notare un calo di energia. Per questo motivo, se volete mantenere un buon livello fisico, sarà fondamentale che vi rilassiate esercitando pratiche di meditazione, in modo da combinare posture fisiche e tecniche di respirazione.I vostri giorni fortunati del mese, sono: mercoledì 5, mercoledì 19 e sabato 29 giugno 2024.